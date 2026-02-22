El Baxi Ferrol cae en un derbi gallego muy ajustado ante Durán Maquinaria Ensino

Compartir Facebook

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Lo tuvieron muy cerca, pero no pudo ser. El Baxi Ferrol veía como su buena dinámica quedaba cortada este domingo en el derbi gallego ante Durán Maquinaria Ensino cayendo por 73-68, en la 22ª jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en el Pazo Provincial dos Deportes (Lugo).

Las locales anotaban la primera canasta del partido que era rápidamente contestada por un triple de Dalayah Daniels, que llevaba el peso de las ferrolanas en estos primeros minutos consiguiendo los seis primeros puntos, anotando también bajo el aro y de tiro libre. Los dos equipos cometían imprecisiones bajo el aro, aunque punto a punto el Durán Maquinaria Ensino lograba abrir hueco, llevándose el primer cuarto 19-10.

El Baxi Ferrol no quería que las lucenses se despegasen en el marcador empezando con un triple de Ine Joiris y dos tiros libres y un triple de Claire Melia que las dejaban a tan solo tres puntos. El Durán Maquinaria Ensino subía una marcha a su juego y le endosaba un dolorosísimo parcial de 13-0 aprovechando fallos defensivos y una falta en ataque, teniendo dificultades para parar a Jessica Fequiere, obligando a Lino López a solicitar tiempo muerto. Este parón parecía que surgía efecto, anotando rápidamente cuatro puntos, teniendo que ser las locales las que pedían tiempo y ya, tras esta recta final, el partido se iba al descanso con 37-25.

El tercer cuarto empezaba con un intercambio de canastas entre los dos equipos en los primeros minutos y con un Baxi Ferrol que poco a poco estaba recortando distancias, pasando todos los balones por las manos de Blanca Millán, organizando el juego del equipo consiguiendo en dos ocasiones en pocos segundos sendos 2+1 que ponían a las ferrolanas por delante con el 51-52 a falta de 35 segundos, pero en la última posesión de este cuarto las lucenses clavaban un triple, dejando el partido para el último cuarto con 54-52.

Las lucenses querían dar un paso importante con un parcial de 5-2 inicial, pero el Baxi Ferrol no quería tampoco que se le escapase este partido contando con el apoyo de más de 500 aficionados en la grada, volviendo a ponerse a tres puntos con un triple de Ine Joris y, posteriormente, Claire Melia empataba con el 68-68 a falta de 1:20. El Durán Maquinaria Ensino llegaba a los 70 puntos en siguiente posesión y ya en los segundos finales el Baxi Ferrol tuvo opción de ponerse por delante con dos triples que no anotaban, cometiendo una falta sobre Giomi para parar el cronómetro, pero esta anotaba sus dos tiros libres, sentenciando el partido, con las lucenses consiguiendo la victoria por 73-68.

Con este resultado, el Baxi Ferrol tiene 11 victorias y 11 derrotas, en el 7º puesto de la tabla. Para la próxima jornada las ferrolanas volverán a jugar a domicilio, visitando al Juventut en un partido que se disputará el domingo 1 de marzo, a las 12:30 horas, en el CEM Estruch Joan Busquets (El Prat de Llobregat).

Durán Maquinaria Ensino: Tate (16), Haidara (9), Florez (13), Orsili (2), Giomi (15) – también jugaron – Van Schaik (5), Bosch (0), Garfella (0), Fequiere (13) y Hernández (0).

Baxi Ferrol: Sotolova (4), Millán (17), Melia (11), Daniels (12), Joiner (10) – también jugaron – Sánchez-Ramos (5), Samson (0), Rodríguez (0) y Joris (9).

Árbitros: Paula Lema Parga, Rodrigo Garvin Domingo y Marc García Santos.

Parciales: 19-10, 18-15, 17-27 y 19-16.

Pabellón: Pazo Provincial dos Deportes (Lugo).