Fallece el joven de 19 años intoxicado en el incendio del pasado jueves en el barrio de Recimil, en Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El joven de 19 años, D.V.G., que permanecía ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), tras el incendio registrado en la madrugada del pasado jueves, 19 de febrero, en el barrio de Recimil, en Ferrol, ha fallecido según han confirmado este lunes desde el centro hospitalario, a causa de una severa intoxicación por inhalación de humo.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico, la gravedad de las lesiones respiratorias derivadas del incendio han provocado el fallecimiento del varón, cuya evolución era crítica desde su ingreso.

D.V.G fue encontrado inconsciente, con parada respiratoria, cuando los bomberos de Narón entraron en el piso del número 7 de la calle Álvarez de Sotomayor en donde se había producido el incendio-UNa vez retirado del piso los efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 le practicaron «in situ» maniobras para ver si se recuperaba, pero ya casi de inmediato fue trasladado a los servicios de urgencias en una ambulancia de soporte vital avanzado. Allí al ver el estado en el que se encontraba se decidió que lo llevaran en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña CHUAC, en donde a pesar de los esfuerzos médicos, falleció.

El último parte médico facilitado por el centro hospitalario este lunes detalla la situación clínica del resto de los afectados por el fuego.

Así, la mujer de 24 años, J.M.A.N, permanece ingresada en la Unidad de Quemados con un pronóstico grave. Presenta quemaduras de segundo grado que afectan al 5% de su superficie corporal, localizadas principalmente en manos y pies, además de un cuadro de intoxicación por inhalación de humo.

Mientras, el menor de 3 años continúa bajo vigilancia estrecha en la UCI pediátrica. Su estado actual se mantiene bajo pronóstico reservado.

Mientras el bombero herido, A.P.P., de 49 años, al que fue necesario amputar una de sus extremidades inferiores, presenta la evolución más positiva. Se encuentra actualmente ingresado en planta y evoluciona favorablemente de sus lesiones.

El Sergas informa que mañana martes a partir de las 12.00 horas se emitirá un nuevo parte médico sobre la evolución de los heridos.