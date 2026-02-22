El BBCA masculino no da con la tecla en el inicio de la segunda fase

Nuevo tropiezo en casa del Costa Ártabra este sábado, que está sumido en una crisis de resultados y lleva un mes sin conocer la victoria. Pese al descomunal partido de Rivas e Isma con 26 y 20 puntos respectivamente, los departamentales no fueron capaces de doblegar a un combativo Obradoiro, que nunca dejo de creer en sus opciones.

El partido empezaba muy bien para los ártabros, compitiendo bien, con buenas defensas y anotando, con problemas, pero consiguiendo mantener al ataque de Obradoiro en pocos puntos, dos canastas postreras de Obra dejan el marcador 13-16.

El segundo cuarto es de empate técnico en todos los aspectos, ambos equipos se entregan en cuerpo y alma en la pista y el toma y daca, es continuo, el 18-18 de este cuarto deja el electrónico 31-34, con todo por decidir para la segunda parte.

Tras la reanudación los ártabros consiguen ponerse por delante en el marcador, las alternancias en el marcador son continuas, pero los últimos 90 segundos de cuarto son un descontrol para los locales encajando dos triples que dejan el marcador 46-52, tirando por tierra todo lo conseguido durante el cuarto.

El último cuarto fue un querer y no poder para los locales, a una extraordinaria defensa que deja a Obradoiro en 13 puntos no acompañó un ataque, plagado de errores y que lastró terriblemente a los ártabros durante todo el partido, que fueron incapaces de ponerlos en situación de ganar el partido.

Jugaron y anotaron por el Costa Ártabra: David Gómez (0), Isma (20), Rivas (26), André (2) y Diatta (0) – cinco inicial – Unai (2), Pita (0), Pelayo (0), Pevi (6), Adrián (1), David González (0).