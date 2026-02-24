Aberto o prazo en Fene para participar no XXX Concurso “Curuxa do Humor”

A contía dos premios ascende a 5000 euros, a repartir entre as categorías Curuxa, Curuxa Nova e Caricatura. O certame amplía as súas fronteiras e ábrese á participación de artistas residentes en Portugal. O Concello de Fene abre o prazo para participar no XXX Concurso de Humor Gráfico e Caricatura “Curuxa do Humor”.
Trala publicación do extracto das bases no Boletín Oficial da Provincia núm. 34, o Concello de Fene informa que o prazo para presentar obras a unha nova edición dos “Premios Curuxa” do Museo do Humor Xaquín Marín está aberto. As persoas interesadas en participar poderán enviar ou presentar os seus debuxos no Rexistro Xeral municipal até o vindeiro 31 de maio.
Como novidade, o concurso vai dirixido este ano a artistas residentes na Península Ibérica (España e Portugal), ampliando o seu ámbito xeográfico xa que, até o de agora, podían participar no certame unicamente persoas residentes no estado español.
Novamente, nesta edición haberá tres categorías: Curuxa, para maiores de 25 anos; Curuxa Nova, para persoas con idades comprendidas entre os 16 e os 25 anos; e Caricatura, na que poderán participar debuxantes a partir dos 16 anos.
E mantense a exclusión de obras realizadas total ou parcialmente con intelixencia artificial, estipulándose que calquera obra creada coa axuda da IA “quedará automáticamente excluida do certame. As obras deberán ser de creación manual ou dixital directa por parte do/da artista”.
Os participantes poderán presentar un só debuxo de temática libre, en formato: viñeta, tira ou cómic (máximo 1 páxina) ou caricatura (no caso de debuxos presentados a esta categoría).
As obras deberán ser de creación propia e inédita e presentaranse en formato papel, mesmo no caso de traballos realizados dixitalmente (impresión de alta calidade). Non se admitirán fotocopias nin gravados e a dimensión máxima do debuxo será de 29,7×42 cms (A3).
Segundo informa o Museo do Humor Xaquín Marín, unha vez realizado o debuxo, presentarase ou enviarase acompañado dun sobre pechado (plica) no que se introducirá toda a documentación requirida nas bases. Deste xeito, ningún dato persoal do/a autor/a poderá figurar á vista.
En canto aos premios, a Concellería de Cultura avanza que se mantén a contía total dos mesmos con respecto a edicións anteriores, é dicir, cinco mil euros, que se repartirán do seguinte xeito:
- Categoría CURUXA (maiores de 25 anos)
1º Premio, dotado con 2000 euros e diploma
2º Premio, dotado con 1000 euros e diploma
- Categoría CURUXA-NOVA (de 16 a 25 anos)
1º Premio, dotado con 500 euros e diploma
- Categoría CARICATURA (maiores de 16 anos)
1º Premio, dotado con 1500 euros e diploma
Os importes dos premios estarán suxeitos aos impostos e retencións legais que lle sexan de aplicación.
A presentación de traballos a concurso implica a autorización expresa ao Museo do Humor Xaquín Marín a empregar estas imaxes a efectos expositivos, no propio Museo e/ou noutras instalacións do termo municipal así como na páxina web municipal. A exposición do XXX Concurso de Humor Gráfico “Curuxa do Humor 2026” realizarase durante o último trimestre deste ano.
Os traballos premiados quedarán en propiedade do Concello de Fene, pasando a formar parte da súa colección. Para os traballos non premiados, o Museo do Humor Xaquín Marín comprométese á súa devolución sempre que así se solicite expresamente. A devolución de orixinais hase efectuar a partir do mes de xaneiro de 2027.
Bases completas da convocatoria na web municipal do Concello de Fene www.fene.gal
Para consultar calquera cuestión sobre o concurso ou resolver dúbidas, pódese chamar ao 981 342 400 (de luns a vernes en horario de mañá) ou enviar un correo electrónico a museodohumor@fene.gal