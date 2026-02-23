O Auditorio Cine Alovi das Pontes acolle a estrea absoluta de MONTE – Versión Estendida

O vindeiro 28 de febreiro, ás 20:00 horas, o Auditorio Cine Alovi acolle a estrea absoluta de MONTE – Versión Estendida, o novo espectáculo da compañía Laboratorio Escénico S. Coop. Galega, subvencionado polas Axudas á Creación Escénica de AGADIC 2025 da Xunta de Galicia.
Trátase dunha proposta de danza contemporánea e música en directo dirixida pola coreógrafa cubana afincada en Alemaña Maura Morales, que reúne sobre o escenario tres bailarinas e cinco músicos e músicas nunha experiencia artística de grande intensidade estética e emocional.
MONTE – Versión Estendida nace das historias de mulleres e das fronteiras atravesadas co corpo como única equipaxe. Mulleres que deixaron atrás a terra coñecida e aprenderon a habitar outras novas, transformándose no tránsito entre culturas. O monte convértese así nun espazo de segredos, refuxio da memoria e territorio simbólico onde se entrecruzan o visible e o oculto, o espiritual e o popular.
A través do movemento e da música en directo, o corpo preséntase como arquivo vivo dunha identidade híbrida, revelando como as protagonistas se reinventan cando as fronteiras se dilúen e o sentimento de pertenza se reescribe constantemente.
A dirección e coreografía son de Maura Morales, a idea orixinal é de Alba Fernández e a composición e dirección musical corren a cargo de Iván Doval. Sobre o escenario estarán as bailarinas Ana Beatriz Pérez, Estefanía Gómez e Alba Fernández, xunto ás músicas e músicos Diana Tarín, Amaury Quintero, Alfredo Álvarez, Pablo Hernández e Octavio Vargas.
O equipo complétase coa iluminación de Afonso Castro, a escenografía das pontesas de Carolina Díguele e Isabel O’Connor (Vara 3) e o vestiario de Carolina Díguele e nunha produción e distribución de Laboratorio Escénico S. Coop. Galega.
As entradas xa están dispoñibles en https://aspontes.sacatuentrada.es e o seu prezo é de cinco euros