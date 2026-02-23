Lucía Sobral actuará el 25 de abril en el teatro Jofre

Compartir Facebook

La cantautora portuguesa Lucía Sobral se suma a la programación cultural del Concello de Ferrol, actuando el 25 de abril en el Teatro Jofre.

Así lo daba a conocer este lunes en rueda de prensa el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, con un presupuesto destinado a esta actuación de 15.730 euros.

Lucía Sobral se daba a conocer para el gran público a nivel internacional en 2017, al ser la autoría de la canción ‘Amar pelos Dois’ interpretada por su hermano Salvador Sobral con la que ganaron el festival de Eurovisión representando a Portugal.

Previamente ya había gozado de éxito en el país luso, con su álbum debut en 2011 ‘The Cherry On My Cake’ alcanzando la tercera posición de los más vendidos en la primera semana, mientras que su segundo álbum ‘There´s a Flower in My Bedroom” lograba el segundo puesto en 2013, siendo su último álbum ‘DanSando’ en 2022.