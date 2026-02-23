Arredor de 120 veciños en Neda degustaron o tradicional cocido interxeracional do Entroido

23 febrero, 2026 Dejar un comentario 151 Vistas

Neda despedía o carnaval do 2026 co tradicional cocido interxeracional do entroido. O prato por excelencia destas datas foi protagonista desta cita gastronómica, que reuniu no pavillón municipal Ale de Paz ao redor de 120 veciños.

O menú servido incluíu ademais a imprescindible sopa coa que quecer o corpo e, como non, un doce ben típico destas celebracións como as orellas.

Na cita, organizada polo concello, houbo animación musical, antes e despois do xantar, con Almudena Meijomil, e un gran sorteo final de cestas de carnaval.

Lea también

Aida Fernández Ríos (CSIC), “Científica Gallega del Año” por la Real Academia Galega de Ciencias

Primera mujer en dirigir el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, en 2015 ingresó como …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *