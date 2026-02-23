Arredor de 120 veciños en Neda degustaron o tradicional cocido interxeracional do Entroido

Neda despedía o carnaval do 2026 co tradicional cocido interxeracional do entroido. O prato por excelencia destas datas foi protagonista desta cita gastronómica, que reuniu no pavillón municipal Ale de Paz ao redor de 120 veciños.
O menú servido incluíu ademais a imprescindible sopa coa que quecer o corpo e, como non, un doce ben típico destas celebracións como as orellas.
Na cita, organizada polo concello, houbo animación musical, antes e despois do xantar, con Almudena Meijomil, e un gran sorteo final de cestas de carnaval.