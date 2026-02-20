Domingo de ‘Misión: Impro-sible’ en el Auditorio de Ferrol con los humoristas Javier Aguilera y Carlos Mení

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El show sin guion tomará el Auditorio de Ferrol este domingo 22 de febrero, a partir de las 19:00 horas, con ‘Misión: Impro-sible’, a cargo de los humoristas Javier Aguilera y Carlos Mení, con unas entradas a un precio de 26 euros disponibles en la taquilla del teatro Jofre y en la web de Ataquilla.

Cada función es única al tratarse de improvisación, con el público formando parte de esta historia basada en dos hermanos gemelos de Cádiz que deciden entrar en una organización para robar una joya y poder salir de la pobreza, con una trama que se desarrollará con monólogos y parodias, en escenas imposibles, retos absurdos, llamadas telefónicas inesperadas, rayos laser y un teléfono rojo que lo puede cambiar todo.

Promete ser uno de los espectáculos cómicos del 2026, con una pareja de humoristas que cuenta con millones de visualizaciones en redes sociales, gracias a su gran rapidez mental.