Ferrol en Común solicita la vuelta de la Asociación de Mulleres Rurais en el Consello Sectorial da Muller

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La mujer en el mundo rural estuvo durante muchos años relegada a un segundo plano en la vida social y este jueves los concejales de Ferrol en Común Nerea P. Carballeira y Jorge Suárez, quisieron conocer las inquietudes de la Asociación de Mulleres Rurais, en una reunión mantenida en Esmelle.

La formación destaca el empeño de estas mujeres que supieron afrontar todos los problemas “a base de unión, forza colectiva e de empuxe”, para lograr la alfabetización plena, la incorporación al mundo laboral, como también a partir de actividades como el teatro, la participación en la romería, ortografía o gramática.

Quieren instar a la concejalía de Igualdad a desenvolver un programa de recuperación de su labor “baseado na recopilación e reedición dos traballos realizados por estas agrupacións” y de la captación de personas jóvenes “para retomar a senda da creación de comunidades de apoio mutuo”, como también que la Asociación de Mulleres Rurais pueda realizar de nuevo su labor en el Consello Sectorial da Muller, un órgano municipal del que fueron excluidas “sen explicacións”, con unas aportaciones que “merecen ser escoitadas e poder facer achegas as decisión que alí se toman dende unha perspectiva única.”