El BBCA masculino recibe este sábado en Caranza al siempre exigente Obradoiro

Tras las dos derrotas iniciales sufridas, el Costa Ártabra recibe a Obradoiro, uno de los cocos de la categoría, el sábado en el pabellón Javier Gómez Noya (Caranza) a las 18:00 horas, con la obligación de dar un paso al frente y recuperar la senda victoriosa.

Para este nuevo partido los departamentales, esperan recuperar, por un lado, alguno de sus lesionados y por otro las victorias, para reengancharse a esta segunda fase que tanto se ha torcido en su arranque.

Las dos primeras jornadas dejaron una sensación agridulce, hubo cosas muy negativas sobre todo ante Tui, pero muchos brotes verdes en la visita a A Coruña, que aunque no fueron suficientes para traer la victoria a Ferrol, si que dejaron la sensación de que nuevamente las cosas van por buen camino.

El rival es uno de los aspirantes a estar en la fase final con opciones de ascenso y, pese a que tampoco ha arrancado esta segunda fase con la solvencia que se le presuponía, es un hueso duro de roer para las aspiraciones de los locales.

El equipo está entrenando esta semana con muy buenas sensaciones, con muchas ganas de darle la vuelta a la situación y establecer el inicio de una dinámica ganadora que le transporte hacia objetivos más ambiciosos.