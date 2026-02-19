‘O Talentiño’ amplía fronteras a toda la provincia de A Coruña en su cuarta edición

Compartir Facebook

Con tres ediciones exitosas a sus espaldas, ‘O Talentiño’ da un paso más en su cuarta edición, abriendo la participación por primera vez a todos los chicos y chicas entre 8 y 18 años de la provincia de A Coruña que residan, estudien o desarrollen actividades artísticas, tal y como anunciaba este jueves el concejal de Juventud, Arán López, en una cita organizada por el Concello de Ferrol y con la colaboración del Campus Industrial de Ferrol de la UDC.

Durante un mes, del 28 de febrero al 28 de marzo todas las personas interesadas podrán formalizar su inscripción a través del formulario en línea disponible en www.otalentino.es, en el que deberán incluir un vídeo demostrativo de su talento.

El equipo organizador del certamen está formado por Xabier Vizcaíno (cantautor y compositor), Joaquín Enríquez (músico acordeonista, compositor, profesor de la UDC y muy ligado a la cultura local), Lucía Pérez (cantante, representante de España en Eurovisión 2011), Eva Faraldo (bailarina y docente), Chelo Carballal (enfermera y psicóloga) y Andrés Breijo (técnico de sonido).

Este certamen está abierto a cinco categorías, pudiendo concursar de manera individual o en grupo: vocalistas, instrumentistas, danza lírica, danza urbana y variedades (que incluye disciplinas como magia, monólogos, patinadores o artes escénicas).

Tras el proceso de selección, los finalistas actuarán en la gala que se celebrará el próximo 12 de abril en el teatro Jofre, que, por segundo año consecutivo acogerá la resolución de ‘O Talentiño’. Los ganadores de cada categoría recibirán vales por importe de 300 euros y la posibilidad de actuar y de tener la experiencia de participar en un programa de televisión de máxima audiencia.

Al mismo tiempo daba a conocer el cartel de esta edición, realizada por la alumna de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI), Noelia Mato, ganadora del concurso creativo convocado por la UDC.