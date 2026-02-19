Los ‘Inmaduros’ Carlos Sobera y Ángel Pardo estarán este sábado en el teatro Jofre

Compartir Facebook

Cita con el humor este sábado en el teatro Jofre, a partir de las 20:30 horas, de la mano de uno de los rostros más reconocidos de la televisión, Carlos Sobera, acompañado de Ángel Pardo, protagonizando ‘Inmaduros’, una de las comedias del momento, con unas entradas con un precio de 10 euros ya disponibles en la taquilla del teatro y en la web de Ataquilla.

En esta obra cuenta con un brillante reparto con la participación de Elisa Matilda, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón, en el que cuenta la historia de Alfi y Fideo, dos amigos de toda la vida, pero que no pueden ser más diferentes entre sí, abordando temas como la amistad, el amor, la inmadurez y la búsqueda de la felicidad en la mediana edad.

Este espectáculo explora con humor y sensibilidad las complejidades de la madurez emocional y las relaciones humanas.