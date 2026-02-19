O Festival de Entroido de Valdoviño contará este sábado con ata 5 comparsas locais e 3 de Cedeira, Fene e Narón

A cita arrincará ás 17:30 horas co desfile entre a casa consistorial e a casa dacultura, e o festival estará presentado por Avelino «O cego das covas».
Valdoviño celebrará este sábado 21 de febreiro o seu tradicional Festival de Entroido. Onte mércores pechábase o prazo para a incrición de comparsas, e un ano máis, o número de solicitudes superaba o cupo máximo de 8.
Así, seguindo as bases da convocatoria, o Concello realizaba o sorteo entre aquelas de fóra de Valdoviño, xa que estas tiñan garantizada a participación acreditando que o 51% dos integrantes estivesen empadroados/as. O Concello comunicaba acto seguido a decisión ás comparsas que quedaron fóra, convidándoas a tomar parte activa no desfile que precederá ao festival. Ao escenario subirán as seguintes:
-Os Chorlitejos (Valdoviño)
-Vén voar con nós do CRA de Valdoviño (Valdoviño)
-Os Scratchados (Fene)
-As ovelliñas mansas da Semente (Narón)
-Bruxas e Maléficas (Cedeira)
-Faranduleiros (Valdoviño)
-Valdoviño polo Insti (Valdoviño)
-Os Drillers (Valdoviño)
Todas elas, recibirán unha gratificación de 400 euros, un «chisco» máis que o ano pasado, xa que nesta edición elimínanse os premios e a cuantía repártese a partes iguais neste concepto. Así mesmo, e xa sen límite de prazas, anotáronse 2 parellas, que irán a concurso.
Así mesmo, no caso dos disfraces individuais, abrirase un prazo extra para anotarse o mesmo sábado, á porta da casa consistorial, de 17 a 17:15 horas. Dende este punto, o desfile arrincará ás 17:30 horas en dirección á casa da cultura, onde se desenvolverá o festival no exterior, e baixo carpa, presentado por Avelino «O cego das covas».
Por último, e fóra de concurso, o Concello de Valdoviño anima a todos os veciños e veciñas a disfrazarse e participar no desfile.