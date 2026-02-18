La magia para toda la familia llega al teatro Jofre este viernes de la mano de ‘Nymeria’

18 febrero, 2026 Dejar un comentario 53 Vistas

Nymeria | Concello de Ferrol

El viaje intergaláctico llena de magia, emoción y descubrimiento de ‘Nymeria’ aterriza este viernes 20 de febrero en el teatro Jofre, en un espectáculo para toda la familia, con unas entradas a un precio de 30 euros que se pueden adquirir en las taquillas del Jofre y del Auditorio, como también en la web de Ataquilla.

Este nuevo espectáculo de Pablo Méndez Performances es una propuesta inmersiva y sorprendente para todos los públicos, convirtiendo a los espectadores en parte de la aventura en forma de tripulantes de un transbordador espacial que los transportará a través de diferentes mundos fantásticos hasta alcanzar ‘Nymeria’, un destino final en el que todo es posible.

La obra combina teatro visual, circo contemporáneo y tecnología escénica de vanguardia, con humor, cariño y capacidad de conectar con el público, haciendo que los grandes y pequeños se sientan parte de la misión.

Lea también

La exposición ‘O Ferrol do pasado’ abrirá sus puertas este viernes en el Torrente Ballester

La historia de Ferrol será protagonista desde este viernes 20 de febrero hasta pasada la …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *