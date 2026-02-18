La magia para toda la familia llega al teatro Jofre este viernes de la mano de ‘Nymeria’

El viaje intergaláctico llena de magia, emoción y descubrimiento de ‘Nymeria’ aterriza este viernes 20 de febrero en el teatro Jofre, en un espectáculo para toda la familia, con unas entradas a un precio de 30 euros que se pueden adquirir en las taquillas del Jofre y del Auditorio, como también en la web de Ataquilla.

Este nuevo espectáculo de Pablo Méndez Performances es una propuesta inmersiva y sorprendente para todos los públicos, convirtiendo a los espectadores en parte de la aventura en forma de tripulantes de un transbordador espacial que los transportará a través de diferentes mundos fantásticos hasta alcanzar ‘Nymeria’, un destino final en el que todo es posible.

La obra combina teatro visual, circo contemporáneo y tecnología escénica de vanguardia, con humor, cariño y capacidad de conectar con el público, haciendo que los grandes y pequeños se sientan parte de la misión.