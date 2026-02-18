A Deputación da Coruña pecha con satisfacción a primeira participación en HIP

Restaurantes e produtores de Bergantiños, Barbanza, Compostela, Ferrolterra, Arzúa e A Coruña exhibiron o potencial enogastronómico da provincia durante os tres días da feira «A valoración que facemos da nosa participación neste evento é claramente positiva», sinala o vicepresidente e deputado de Promoción Económica, Xosé Regueira.
A Deputación da Coruña despide a súa participación en HIP–Horeca Professional Expo con evidente satisfacción tras tres xornadas de intensa actividade no posto provincial baixo o lema ‘A paisaxe que sabe’. Este ano foi a primeira participación da institución nesta feira profesional, que tivo lugar no IFEMA madrileño, e onde se sucederon demostracións culinarias, presentacións de produto e obradoiros de harmonías que puxeron en valor a cadea de valor enogastronómica da provincia.
O vicepresidente e deputado de Turismo e Promoción Económica, Xosé Regueira, subliña que «a valoración que facemos da nosa participación neste evento é claramente positiva». Neste sentido, destaca que «así o indican tanto a afluencia ao noso posto, como o interese amosado polo público e as propias impresións do sector enogastronómico que nos acompañou nestes tres días».
Regueira incide no perfil profesional das persoas asistentes e asegura que «a xente que se achega a nós son visitantes profesionais, son persoas interesadas en abrir vías de negocio. Coa calidade do produto que temos e co sector tan altamente profesional como hai na provincia da Coruña, coido que o éxito está asegurado». O vicepresidente engade que agora cómpre dar unha marxe de tempo, polo menos dun mes ou mes e medio, para comprobar se os contactos establecidos se traducen en oportunidades reais de mercado.
A xornada estivo protagonizada polos dous obradoiros ofrecidos polo chef carballés Adrián Felípez, á fronte do restaurante Miga (A Coruña). O cociñeiro elaborou unha terrina de cacheira de porco celta con guiso de grelos e caldo de cocido, así como unha albacora curada en auga de mar, sopa de xunco mariño e folla de ostra, propostas que volveron atraer numeroso público profesional ao posto da Deputación.
Entre ambas as demostracións, o sumiller Alejandro Paadín conduciu un obradoiro de harmonías centrado nos viños da subzona Ribeiras Coruñesas do Ulla da denominación de orixe Rías Baixas, acompañados de queixo Galmesán (Arzúa) e patacas fritidas Bonilla a la Vista (A Coruña). A despedida do evento completouse coa presentación e degustación de mexillón afumado da Conserveira (Ribeira), maridado con Vermut Lodeiros (Santiago).
Ao longo dos tres días participaron restaurantes de referencia como Illas Gabeiras, de Ferrol; As Garzas, de Barizo, en Malpica de Bergantiños; e o xa mencionado Miga, que amosaron a capacidade creativa da cociña atlántica e a reinterpretación contemporánea do produto de proximidade. Xunto a eles, produtores e comercializadores de diferentes comarcas contribuíron a ofrecer unha visión ampla e diversa do potencial enogastronómico coruñés.
Empresas como Martietas de Fío, de Bergondo; Empanadas Ternura, da Coruña; La Despensa D’Lujo, de Coristanco; A Conserveira, de Ribeira; Cien por Cel e Vermut Lodeiros, de Santiago de Compostela; Galmesán, de Arzúa; ou Bonilla a la Vista, da Coruña, participaron nas distintas sesións.
Con esta primeira participación en HIP, a Deputación da Coruña consolida a súa aposta pola promoción conxunta do produto, da transformación e da restauración baixo unha estratexia común de marca, proxectando a imaxe dunha provincia que combina excelencia, identidade territorial e capacidade empresarial para competir nos mercados profesionais.