El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, sancionado con cuatro partidos por sus palabras tras el partido ante Jaén Paraíso Interior

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Los incidentes sucedidos en el partido del pasado 6 de enero entre O Parrulo Ferrol y Jaén Paraíso Interior dejan la primera consecuencia, tras conocerse en las últimas horas la sanción de cuatro partidos por parte del comité de competición de la RFEF al entrenador local Gerard Casas por sus palabras producidas en rueda de prensa tras este partido.

El comité de árbitros de la RFEF denunció a Gerard Casas por estas palabras pronunciadas en su comparecencia nada más finalizar el partido, retractándose de ellas en su siguiente aparición pública tras poder visualizar las imágenes del mismo. Esto no ha sido tenido en cuenta por el organismo federativo, imponiendo una sanción de cuatro partidos al entrenador.

A raíz de esto, O Parrulo Ferrol ha remitido un comunicado oficial en el que muestran su “firme y absoluto apoyo” al entrenador ante una medida disciplinaria “que el club considera desproporcionada”, suscribiendo las “sinceras disculpas” ofrecidas por el técnico en la siguiente comparecencia pública.

Los servicios jurídicos de la entidad ferrolana “agorarán todas las vías de recurso disponibles”, entendiendo, a su juicio, que tanto la tipificación de los hechos como la cantidad de partidos impuestos “no se ajustan a lo sucedido.”

O Parrulo Ferrol ya avanza que utilizará todos los mecanismos legales a su alcance “para la legítima defensa de sus intereses y los de su entrenador”, desde el “máximo respeto a los órganos disciplinarios y sus resoluciones.”