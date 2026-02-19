El Racing buscará recuperar terreno este viernes ante el Celta Fortuna en La Malata

Compartir Facebook

M.V. Después de la importante victoria en casa del líder la pasada semana, los de Guillermo Fernández Romo reciben este viernes a las 19:00 en el Estadio de A Malata (Canal Líneal Primera Federación) al segundo clasificado, el Celta Fortuna, en un encuentro que estará dirigido por el colegiado leonés, Guillermo Cueto. Los de Ferrolterra buscarán una victoria que les dé opciones de asaltar la tercera plaza y de acercarse a la segunda, que ocupa el rival de este viernes.

El Racing recupera a Álvaro Juan y pierde a Migue Leal para este encuentro

El extremo derecho Álvaro Juan volverá a la convocatoria tras superar sus molestias musculares. Un jugador determinante en los últimos metros, gracias a su rapidez y a su atrevimiento. En Tenerife, la pasada semana fue David Concha quien ocupó su lugar, por lo que habrá que ver si Romo repite su confianza en Concha o bien es Álvaro Juan el que regresa al once.

En la otra posición de la banda derecha, la de lateral, parece que no habrá dudas. Migue Leal deberá cumplir un encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones, por lo que todo apunta a que el ferrolano Álvaro Mardones cubrirá esa ausencia. Por lo demás, se espera que Romo apueste por la continuidad de un equipo que se mostró muy sólido y trabajador ante el líder, con las ideas claras en ataque, aunque ahí es donde deberá mejorar sus prestaciones y ser aún más eficaz.

Los verdes quieren dar un nuevo paso para recuperar el terreno perdido durante la crisis de resultados de las últimas semanas. Una victoria ante el Celta Fortuna reforzaría la moral del equipo y permitiría a los de Fernández Romo volver a instalarse ya de forma más clara en la zona alta de la clasificación, algo vital, ya que no es lo mismo llegar a un play-off como quinto que como segundo clasificado. El Racing debe mirar hacia arriba desde ya, por lo que este viernes, en un apasionante derbi gallego, es un momento perfecto para dar un puñetazo encima de la mesa.

El rival

El Real Club Celta Fortuna está realizando una temporada extraordinaria bajo el mando de su entrenador, Fredi Álvarez. Los olívicos ocupan la 2.ª posición con 45 puntos, lejos del líder, el Tenerife, pero con una buena ventaja sobre el 3.º clasificado, el Pontevedra.

Los celestes son un equipo joven, con hambre, atrevimiento, velocidad y mucha calidad en sus filas. Jugadores como el centrocampista Hugo Burcio o el atacante Ángel Arcos ya han tenido minutos de calidad con el primer equipo, tanto en Primera División como en la Europa League. Otros como Hugo González, Antañon, Óscar Marcos o Somuah prometen dar mucha guerra este viernes en A Malata, por lo que el equipo racinguista deberá estar muy atento y acertado para frenar a un equipo de tanto nivel como el filial celtista.

Se espera un buen ambiente en A Malata, a pesar del malestar con el horario.

Un viernes laborable a las 19:00 no es el mejor horario para acudir al fútbol. Habrá socios racinguistas que no podrán asistir por motivos laborales. Pese a ello, se espera que la afición pueda hacer un esfuerzo para acudir al estadio y animar al Racing en un partido tan importante y ante un rival tan exigente. Desde la ciudad olívica, hubo intención de hacer algún tipo de desplazamiento, aunque el día y la hora no ayudan. Se espera, por lo tanto, un buen ambiente en A Malata, ayudado también por las buenas previsiones climatológicas después de unas últimas semanas con mucha lluvia.