El Mando Componente Marítimo de la Fuerza de Reacción Aliada inicia sus operaciones en el Mar Báltico

El buque de Asalto Anfibio `Castilla´ junto a la fragata `Cristóbal Colón´ y la fuerza turca compuesta por el buque de proyección estratégica `Anadoulu´, las dos fragatas `Orucreis´, ´Istanbul´, y el buque de aprovisionamiento de combate `Derya´ navegan ya en aguas del Báltico. Juntos participan hasta el próximo 21 de febrero en el ejercicio ‘Steadfast Dart 26’.

Durante el tránsito hasta la zona de despliegue, la agrupación ha incrementado su nivel de interoperabilidad con sus propias unidades, comenzando con ejercicios básicos y evolucionando hacia escenarios más complejos. Además, se han realizado actividades de colaboración con la marina francesa, alemana, neerlandesa y británica; entre otros, ejercicios de guerra antiaérea, guerra de superficie, así como colaboraciones con aviones de patrulla marítima.

Por otro lado, la agrupación proporcionó escolta al buque `Ysabel´, que transportaba material del Ejército de Tierra del componente terrestre participante en el ejercicio. De esta manera, el despliegue está contribuyendo a la vigilancia, la disuasión y la defensa en tiempos de paz frente a cualquier amenaza.

A bordo del `Castilla´ se encuentra el Spanish Maritime Forces Headquarters (SPMARFOR), que actúa como Mando del componente marítimo (MCC) de la Fuerza de reacción aliada de la OTAN durante el ejercicio ‘Steadfast Dart 26’. A la llegada a Kiel, la fuerza naval ha terminado de constituirse con la incorporación de unidades de países aliados, hasta llegar a su composición final con 15 buques y un total aproximado de 2600 marinos. Así, al SPMARFOR se subordinan la fuerza anfibia turca, cuatro fragatas de la SNMG-1, tres cazaminas de la SNMCMG-1, dos buques de aprovisionamiento de combate, y el buque de asalto anfibio `Castilla´. Francia, Polonia, Alemania, Turquía, Países Bajos y España son las naciones que integran el componente marítimo.

El ejercicio ‘Steadfast Dart 26’ es una excelente oportunidad para elevar el nivel de adiestramiento y fomentar la interoperabilidad, al tiempo que se fortalece la cohesión entre aliados y se contribuye a los efectos de disuasión y defensa de la Alianza Atlántica, que son elementos clave para actuar cuándo y dónde sea necesario en caso de crisis o contingencia.

A partir de ahora, las operaciones marítimas se desarrollarán en el mar Báltico, un eje vital para la seguridad regional de la OTAN. En esta región se concentran rutas esenciales de comercio marítimo, infraestructuras energéticas críticas y cables submarinos de los que dependen nuestras economías y sociedades. Por ello, una presencia marítima, creíble y persistente en esta región es clave para garantizar la disuasión, la libertad de navegación y la protección de los intereses colectivos de la Alianza frente a amenazas y acciones híbridas.