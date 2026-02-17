O produto de quilómetro cero e a cociña con estrela Michelin marcan a segunda xornada da Deputación da Coruña en HIP

A Deputación despedirase o mércores deste evento, no cal participa por vez primeira, ofrecendo as propostas do restaurante coruñés Miga e exaltando produtos das comarcas de Arzúa, O Barbanza ou Compostela.
A Deputación da Coruña desenvolveu este martes a segunda xornada da súa participación en HIP–Horeca Professional Expo cunha nova mostra da capacidade creativa da cociña atlántica e da fortaleza da cadea de valor enogastronómica da provincia. O posto da institución, co lema ‘A paisaxe que sabe’, volveu rexistrar unha grande afluencia de público profesional interesado nas demostracións culinarias, presentacións de produto e talleres de harmonías programados ao longo da xornada.
O protagonismo recaeu este martes no restaurante con estrela Michelin As Garzas, de Malpica de Bergantiños. Os seus responsábeis, Eva Fares e Xurxo Agrasar, ofreceron dous showcookings ao mediodía e primeira hora da tarde onde elaboraron porro confitado con salsa holandesa afumada e chícharo bágoa de Coristanco con pilpil de algas.
Ambas as dúas propostas condensan «a reinterpretación contemporánea do produto de proximidade e da tradición culinaria galega», destaca o vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira. O tamén deputado de Turismo e Promoción Económica salienta que as propostas que a institución levou a HIP «combinan a excelencia dos nosos produtos co talento e a capacidade creativa dos nosos profesionais, amosando a forza da cadea de valor enogastronómica da provincia».
O programa de hoxe comezou co almorzo con galletas Martietas de Fío (Bergondo), seguido da presentación e degustación de Empanadas Ternura (A Coruña) e do xudión con nécora de Laxe elaborado por La Despensa D’Lujo (Coristanco).
Ao mediodía e primeira hora da tarde tiveron lugar os dous showcookings do restaurante As Garzas, intercalados cun taller de harmonías de Alejandro Paadín centrado nos viños da IXP Barbanza e Iria e acompañado de conservas de A Conserveira (Ribeira). A xornada completouse con novas degustacións, como as navallas ao alliño maridadas con Vermut Lodeiros (Santiago de Compostela) e o lacón asado de porco celta de Cien por Cel, tamén da capital galega.
Avance da terceira xornada
A programación da Deputación da Coruña en HIP continuará mañá mércores, día 18, mantendo o esquema que combina almorzos, presentacións de produto, showcookings e harmonías. A xornada abrirá ás 11:00 coas Martietas de Fío; ás 12:00, Empanadas Ternura; ás 13:00 repetirase a proposta de xudión con nécora de Laxe.
Ás 14:00 e ás 16:00 será a quenda do restaurante Miga, da Coruña, coa demostración culinaria a cargo do cociñeiro Adrián Felípez. O chef elaborará terrina de cacheira de porco celta con guiso de grelos e caldo de cocido, así como albacora curada en auga de mar, sopa de xunco mariño e folla de ostra.
Entre ambas sesións, ás 15:00, desenvolverase un taller de harmonías conducido por Alejandro Paadín, centrado nesta ocasión nos viños da subzona Ribeiras Coruñesas do Ulla da D. O. Rías Baixas, acompañados de queixo Galmesán e patacas fritidas Bonilla a la Vista. A despedida de HIP será ás 17:00 coa presentación e degustación de mexillón afumado da Conserveira, maridado con Vermut Lodeiros.