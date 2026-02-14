132 marineros, alumnos de la ESENGRA, finalizaron su período de formación, pasando destinados a buques y unidades de la Armada.

Compartir Facebook

En la jornada de este viernes se ha celebrado el acto de clausura del curso de los 132 marineros pertenecientes al primer ciclo de marinería de 2025 tras completar su fase de formación específica en la Escuela de Especialidades Fundamentales de la Estación Naval de La Graña (ESENGRA).

El acto fue presidido por el Comandante-Director de la ESENGRA, el capitán de navío José Manuel Faraldo Sordo, quién estuvo acompañado por los Jefes de Departamento, Mandos de Brigada y profesores de este centro docente, haciendo entrega de los correspondientes diplomas a los alumnos. A la ceremonia también acudieron numerosos familiares de los egresados.

Este primer ciclo de 2025, integrado por 44 mujeres y 88 hombres, se incorporó a la ESENGRA el 5 de mayo de 2025. Tras superar satisfactoriamente su plan de estudios y completar nueve intensos meses de formación en las especialidades de ‘Maniobra y Navegación’ y ‘Aprovisionamiento’, han alcanzado el empleo de marinero.

Estos profesionales afrontarán ahora su primer destino en unidades e instalaciones de la Armada, tanto en buques como en dependencias en tierra, donde prestarán servicio a España en este compromiso inicial.

LA ESENGRA

La Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña (ESENGRA) es uno de los centros de formación de la Armada. En ella se imparten cursos de formación y perfeccionamiento de las especialidades de Alojamiento y Restauración, Maniobra y Navegación y Administración, correspondientes a las escalas de Marinería y Suboficiales.

La ESENGRA fue creada en 1997 tras la fusión de la Escuela de Maniobra y la Escuela de Aprovisionamiento y Servicios de la Armada.

Está ubicada en la Estación Naval de La Graña, construida en el siglo XVII a la entrada de la Ría de Ferrol sobre los terrenos del primitivo Arsenal y antiguo polvorín de los castillos de defensa de la ría. Desde principios del siglo XX acogió a la Escuela de Aprendices de marineros, y tuvieron en ella su base los buques-escuela «Villa de Bilbao» y «Nautilus«; posteriormente, en 1928, se incorporó el buque-escuela «Galatea«, velero de gran tradición en la Armada Española, en el que se formaron gran parte de nuestros profesionales de Maniobra.

A partir de los años 80 del siglo pasado se construyeron los actuales edificios de la Escuela de Maniobra, Cuartel de Alumnos y Aulas-Escuela, y se incorporaron las lanchas de instrucción y goletas para la formación de los especialistas en Maniobra y Navegación. El Aula-Escuela de Hostelería, más reciente, dispone de modernas instalaciones y ha llegado a adquirir un prestigio dentro y fuera del ámbito de la Armada. Por su parte, el Área de Administración debe hacer frente a las nuevas necesidades y herramientas del proceso administrativo, por lo que se haya en continuo proceso de adaptación a las últimas tecnologías ofimáticas y de gestión. La implantación de los nuevos TTS para suboficiales ha exigido, además de un gran ejercicio de adaptación por parte de docentes y alumnado, importantes obras de reforma, entre las que cabe destacar la remodelación del edificio Galatea, reconvertido en su totalidad en un espacio formativo de vanguardia.

En su faceta académica, cada curso escolar pasan por nuestras aulas una media de 600 alumnos pertenecientes a la enseñanza de formación de los que el 30% son mujeres.