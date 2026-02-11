El «Carnota», en patrulla por el Cantábrico, arribó este miércoles al puerto de Getxo

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Para la jornada de este miércoles, día 11, estaba prevista el atraque en el puerto de Getxo del buque multipropósito ‘Carnota’ A-61 de la Armada, al mando del capitán de corbeta Eduardo Delgado Franco, en donde también permanecerá atracado este jueves. El buque que zarpó del puerto del Arsenal de Ferrol el día 8 de febrero se encuentra realizando una patrulla de Presencia Naval y Vigilancia Marítima en Espacios de Soberanía Nacional por el Cantábrico, hará escala por primera vez en Bilbao.

Durante su estancia en puerto, realizará un acto de Arriado Solemne de la Bandera Nacional este miércoles al ocaso, que contará con la presencia del Comandante Naval de Bilbao y diversas autoridades civiles y militares. Asimismo, abrirá sus puertas al público en general la mañana del jueves en horario de diez de la mañana a una de la tarde (10:00h – 13:00h) para que la ciudadanía pueda conocer el barco y su dotación.

El buque ‘Carnota’

El buque multipropósito ‘Carnota’, con una dotación de 37 personas, es el primero de una serie de buques construidos en 2014 por el astillero Zamakona Yard en Pasajes (Guipúzcoa) para la empresa noruega Atlantic Offshore para dar servicios especiales a plataformas petrolíferas. En el 2023 fue adquirido por la Armada y dado de alta en su Lista Oficial de Buques el 29 de noviembre de 2023. Presta servicio en la Armada encuadrado en su flota de unidades auxiliares dentro de la Fuerza de Acción Marítima, con dependencia del Comandante de las Fuerzas de Acción Marítima de Ferrol.

El ‘Carnota’ debe su nombre al municipio de Carnota de la comarca coruñesa de Muros, al estimarse por parte del Ministerio de Defensa una petición del Ayuntamiento de tal localidad para dar el nombre de este municipio al nuevo buque en homenaje a sus vecinos y parroquias de Lira y Lariño, por sus actuaciones de auxilio y salvamento de la dotación de la fragata rápida ‘Ariete’ tras su naufragio en aguas de la ‘Costa da Morte’ en 1966.

Misión del buque ‘Carnota’

El buque multipropósito ‘Carnota’ es una plataforma muy versátil, con un número elevado de capacidades y gran autonomía logística, lo cual le permite cumplir con diferentes misiones tales como: remolque, tareas logísticas de variada índole, colaboraciones como buque de apoyo en maniobras y ejercicios navales con otras unidades, así como realizar presencia naval y vigilancia marítima en aguas de soberanía nacional.

Encuadrados en esta última actividad, el objetivo de la misión es la defensa de los recursos naturales y del patrimonio subacuático y la prevención de actividades ilícitas que ponen en riesgo la seguridad en aguas de interés nacional