Ferias y Fiestas , Carnaval 2026, en la zona norte

Un año más los distintos concellos, asociaciones y organizaciones culturales prepararan diversas actividades de cara al Carnaval 2026. He aquì algunas de ellas.

EN FERROL

–Ferrol festejará la popular fiesta de Entroido. Niños y mayores podrán disfrutar durante estos días con los actos programados para la ocasión.

Domingo 15 de Febrero , a las 17.00 horas comenzará en la praza de Armas la Festa Infantil con temática pirata. Los más pequeños podrán disfrutar de caramelos, palomitas y algodón de azúcar. Habrá photocall, baile de disfraces, animación, malabares con zancos y fuego y talleres de gorros y parches piratas, colgantes marinos y espadas de globos.

Lunes 16 , a las 18.00 horas dará inicio el Desfile de Comparsas, que dará paso al Festival de Comparsas en la Praza de Armas.

Viernes 20 , a las 17.00 horas comenzará en la praza de Ultramar la Festa Infantil con temática Disney. Habrá animación musical, baile de disfraces, pintacaras, lambetadas y mascotas de personajes.

A las 20.15 horas dará inicio el pasacalles, por el barrio, del festival de comparsas y a continación se celebrará el Enterro da Sardiña.

–Los vecinos de la parroquia de Esmelle, , celebrarán el 14 y 21 de Febrero su tradicional fiesta do Entroido para niños y mayores que se llevará a cabo en el Local Social de Esmelle.

Sábado 14 de Febrero , a las 17.30 horas dará inicio una divertida fiesta infantil con La Guagua.



Sábado 21 , a las 22.00 horas comenzará la cena-baile donde los asistente podrán degustar un menú a base de sopa, laconada, bebida, postre y café. Finalizada la cena dará inicio una ameno baile animado por la cantante Aixa Romay. El precio del evento será de 25 euros.

—La parroquia de San Martiño de Cobas, festejará la popular fiesta de Entroido este sábado 14 de Febrero , en el Local Social

Se podrá disfrutar a partir de las 21.30 horas de una cena con un menú a base de sopa de cocido, lacón con grelos, postres típicos, café, vino, agua y chupito, a un precio de 30€.

A las 23.00 horas tendrá lugar la actuación del dúo Primera Línea.

Habrá premios al mejor disfraz individual, al disfraz más trabajado y al más simpático, además de a la mejor comparsa, y también sorteo de varios regalos.

–La A.V.V. de Pazos invita a disfrutar de una gran comida vecinal para celebrar el Carnaval, el domingo 15 de Febrero a las 14.00 horas en el local social.

El menú a degustar será a base de sopa, cocido completo, agua, refresco, vino, chupitos y café, además de orellas y filloas. Habrá, también, música y karaoke para animar la tarde. Precio: 15€ socios y 20€ no socios.

—La Sociedad Recreativa y Deportiva Canido, acogerá la celebración de una jornada carnavalesca en el Local Social el viernes 20 de Febrero.

En esta jornada, a partir de las 22.00 horas los asistentes podrán disfrutar de un concierto de entrada libre.

El evento está organizado por A Escola da Vaca.

– El sábado 21 de Febrero tendrá lugar en el Restaurante Feria de Muestras la Cena Baile de Carnaval de Filgueira a partir de las 22.00 horas, organizado por la comisión de Fiestas de San Xoan de Filgueira.

La cena estará compuesta por un menú a base de sopa de cocido, cocido completo, postres de carnaval, pan y bebida a un precio de 40€, que dará paso a un baile amenizado por el dúo Calibre. También habrá opción de menú infantil por 15 euros.

Habrá concurso de disfraces con premios.

—El Casino Ferrolano acoge, el 21 de Febrero a partir de las 21.00 horas, la celebración de una cena de Carnaval a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Los asistentes podrán disfrutar de una amena noche que contará con el concierto a cargo del grupo musical Los Alcántara, y vestirse, para tal ocasión, con la indumentaria de su película de cine favorita.

Precio: 35 euros(entrada a la venta en la sede de la asociación sita en la rúa Tierra, 5).

EN AS PONTES

–Recital de Carnaval de la Escola de Música. Hoy viernes a las 20.00 horas recital de clarinete y trompa.

–La Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Empresarios (Cohempo) organiza una nueva edición de las Xornadas Gastronómicas de Entroido, desde hoy viernes al martes , día 17.

Los restaurantes prepararán cocido por encargo y platos de Entroido y los bares servirán tapas de entroido.

Los cocido serán servidos en O Medulio, A Caseta do Parque, Mesón 7 Camiños, A Fervenza de Somede, La Tremenda, Casa Díaz y O Xantar. Los Platos de Entroido se podrán degustar en Delapiccola, Lar desde 1963 y La Tremenda.

Las tapas de Entroido serán servidas en O Medulio, A Caseta do Parque, O Colador, Cervecería Jardín, A Fervenza de Somede, La Tremenda, A Taberna de Pancho, Venus y Trastoy3.

–El martes, día 17, Cabalgata de Entroido.

Niños y mayores, vecinos y visitantes podrán disfrutar con esta ya tradicional cabalgata, dotada con más de 7.000 euros en premios (categorías: adultos, infantil, grupos, centros educativos y carrozas).

La cabalgata saldrá a partir de las 17.00 horas desde la rúa Monte Caxado y que recorrerá las diferentes calles de la localidad hasta el colegio Santa María, donde se llevará a cabo la entrega de premios.

EN ARES

–El Centro Cultural Outeiro de Chanteiro acoge la celebración de la tradicional fiesta de Entroido.

Sábado 14 de Febrero, los actos comenzarán a las 14.30 horas con la gran Comida-Baile de Entroido donde todos los presentes podrán degustar un menú compuesto por sopa de cocido, cocido gallego (garbanzos, grelos, carne y patatas), postre de carnaval, bebidas, café y chupito. La comida estará amenizada por Verónica Cambón. El precio del menú será de 25 euros para los socios y de 30 euros para los no socios.

Domingo 15, en esta jornada tendrá lugar el tradicional y divertido Baile Infantil de Disfraces con sorteo de regalos y globos, a partir de las 17.00 horas. La jornada estará amenizada por Verónica Cambón.

–El próximo miércoles 18 se celebrará el tradicional Entroido. Comenzará a las 17.00 horas en la Praza da Constitución. Los asistentes podrán disfrutar con una fiesta con animación, hinchables, pista americana, obradoiros, toro mecánico, música de ambiente y photocall. Además todos los presentes podrán degustar orellas de Entroido con chocolatey participar en el sorteo de regalos.

La fiesta llegará a su fin con la queima do Entroido en la playa.

En caso de mal tiempo el evento se trasladará a la pista del CPI As Mirandas.

EN AS SOMOZAS

–Hoy viernes 13 festejo del popular Entroido con la celebración de una gran fiesta en el Pabellón Municipal para el disfrute de niños y mayores.

La fiesta comenzará a las 17.00 horas y en ella habrá hinchables, música, chocolatada y un divertido Desfile y Concurso de Disfraces(categorías infantil, adulto y grupos).

EN CABANAS

–El próximo martes 17 de Febrero , el Ayuntamiento de Cabanas se vestirá de fiesta para celebrar el Entroido con una programación completa diseñada para todas las edades.

La jornada comenzará a las 17.00 horas con animación infantil para todos los públicos que servirá como punto de partida de la celebración.A las 18.30 horas tendrá lugar el Desfile de Entroido Infantil y Juvenil y merienda que incluye chocolatada con churros, filloas y orellas.A las 19.15 horas se premiarán los mejores disfraces en las categorías infantil y juvenil. A continuación, se llevará a cabo la tradicional suelta de globos.A las 21.30 horas, actuación musical a cargo de DJ Pukas y a las 22.45 horas, se llevará a cabo el Desfile y entrega de premios adultos y grupos.

EN CARIÑO

— Sábado 14 de Febrero, comienza la celebración del Entroido a las 16.30 horas con la animación infantil en la carpa de la Praza Roxa, con juegos gigantes de madera e hinchables. A las 21.30 horas, pasacalles con la charanga Brassica Rapa «Gherelo Power» y a las 23.30 horas se podrá disfrutar con el grupo La Disquetera y disco móvil Chocolate.



Domingo 15, a las 18.00 horas dará comienzo el Desfile de Entroido que saldrá desde el Polideportivo Municipal amenizado por la Batería do Cariño, finalizando en la Praza Roxa con la entrega de premios.



Lunes 16, a las 16.30 horas habrá animación infantil en la carpa de la Praza Roxa, con hinchables, juegos y obradoiros. Los asistentes podrán disfrutar, a partir de las 21.30 horas, con el pasacalles de la charanga Santa Compaña y a las 01.00 horas con DJ Miguez GZ.

Martes 17 , en esta jornada los más pequeños podrán disfrutar, desde las 16.30 hasta las 19.30 horas, de animación infantil en la carpa de la Praza Roxa con hinchables y juegos populares.

EN CEDEIRA

— Sábado 14 de Febrero , en este día dará comienzo la celebración del Entroido. Niños y mayores podrán disfrutar a partir de las 18.00 horas con el Desfile y Concurso de Disfraces. El desfile recorrerá las calles de la localidad desde la Estación de Autobuses hasta la praza Roxa, lugar donde se llevará a cabo el concurso y posterior entrega de premios. El grupo La Conexión animará la verbena en la praza Roxa, a partir de las 23.30 horas.

Domingo 15 , a partir de las 17.00 horas en la praza Roxa habrá juegos y obradoiros.

Lunes 16 , en esta jornada se celebrará una gran verbena con la orquesta Salsarena.

Asimismo el lunes 16 tendrá lugar en la cafetería del Auditorio de Cedeira la degustación de un Cocido de Entroido, organizado por la Asociación Maiores de Cedeira.

A partir de las 14.30 horas dará inicio la comida en la que se podrá degustar un delicioso cocido, postre, vino, agua, refrescos, café y chupito. El precio del menú será de 30 € para los socios/as y de 35 € los no socios/as.

La comida estará amenizada por Marisol.

Martes 17, a partir de las 17.00 horas en el Polideportivo Municipal habrá hinchables y obradoiros para los más pequeños de la casa.

EN CERDIDO

–La localidad de Cerdido festejará la popular fiesta de Entroido con la celebración de un gran jornada carnavalesca en el pabellón municipal. Será el sábado 14 de Febrero a partir de las 16.00 horas y en la fiesta habrá hinchables, desfile y concurso de disfraces, y también concierto infantil a cargo deAs Aventuras de Jazzy y Blusy.

EN FENE

–La Asociación Veciñal de Limodre organiza una noche llena de color, música y sabor tradicional.

El evento será hoy viernes 13 , a partir de las 21.30 horas en la Escola de Limodre y además de una gran fiesta de Entroido, también habrá degustación de orellas doces de Entroido.

–El Circulo Mercantil e Industrial Unidade de Fene celebrará el sábado, día 14 , a las 17.00 horas el Entroido con un baile para público adulto y una festival para los pequeños. Los pequeños podrán disfrutar con el Festival Infantil con La Guagua. Entrada adultos no socios, 5€

A las 22.00 horas se celebrará el baile de disfraces para adultos con animación de Dj. Habrá premios para los mejores disfraces.

–El municipio de Fene celebrará el popular Entroido en las jornadas del 17 y 18 de Febrero .

Martes 17 , a las 18.00 horas comenzará la Festa Infantil con reparto de lambetadas y a las 21.00 horas la formación Marbella animará la velada.

Miércoles 18 , en este día se celebrará el Desfile de Comparsas. El desfile recorrerá las principales calles del municipio, desde las 18.00 hora, y su punto de salida será el CCRD Perlío, culminando en la avenida do Concello. A continuación se llevará a cabo la actuación de comparsas, la lectura del testamento,la quema de O Entroido y el espectáculo pirotécnico.

–La Sociedad ACRD O Pote celebrará por todo lo alto la fiesta del Entroido con música y diversión para todas las edades los días 21 y 22 de Febrero .

Sábado 21 de Febrero , a partir de las 21:30 horas comenzará la Cena Baile de Disfraces. La noche contará con la animación musical de DJ Oskiblasco, encargado de poner a bailar a todos los asistentes en el tradicional baile de disfraces. El menú de la cena incluye sopa, cocido, postre, vino, café y chupito.

El precio para los socios/as será de25 euros y para los no socios/as de 30 euros.

Domingo 22 , a partir de las 17:00 horas se celebrará la Festa Infantil de Entroido, que contará con la animación de Fiestoke para asegurar una tarde llena de juegos y risas.

–El CPS San Valentín, acoge el 21 de Febrero a partir de las 20.00 horas la celebración de una gran fiesta de Entroido en la que habrá música (actuación de Eli), degustación gastronómica (caldo y larpeiradas a precios populares), sorteos y concurso de disfraces (100 € al mejor disfraz).

–El Círculo Cultural Recreativo y Deportivo de Perlío celebra el Carnaval con una degustación de cocido gallego que tendrá lugar el 22 de Febrero .

El menú a tomar será a base de sopa, cocido completo, torta dulce, pan, vino, café y chupito, y su precio de 27€ socios y 37€ no socios.

El evento contará con música en vivo con Micro Show.

—La Liga Amigos Barallobre, celebrará el Entroido con una gran noche carnavalesca que tendrá lugar el sábado 28 de Febrero .

Los actos comenzarán a las 21.00 horas con la cena a base de sopa de cocido, cocido completo, vino, agua, gaseosa, refrescos, pan, postre y café con chupito. A continuación dará inicio el baile amenizado por Almudena.

El precio será de 27 euros/socios y de 32 euros/no socios.

–La Sociedade Agarimo de Sillobre, organiza una jornada llena de color y diversión para despedir el Entroido, el 28 de Febrero .

A las 18.00 horas tendrá lugar la festa infantil y a las 22.30 horas será el momento de la fiesta para adultos con premios para los mejores disfraces.

Habrá animación, degustación de dulces de Entroido y música con la formación Nueva Onda.

Precio: -Fiesta infantil (gratis socios/as y5€ por familia para no socios/as.-Fiesta adultos (gratis para todos/as)

EN MAÑÓN

–El Teleclub Granasor, de Grañas del Sor, acogerá el sábado 14 de Febrero a partir de las 21.30 horas una gran fiesta de Entroido con música en directo a cargo del dúo Triada.

— El Puerto de Bares, celebrará el Entroido con una divertida fiesta que se llevará a cabo en el Centro Social Estaca de Bares. Será el sábado 14 de Febrero a partir de las 22.00 horas y estará amenizada por la formación Tapyoka.

–El Pabellón de Esteiro de O Barqueiro, acoge el día 15 de Febrero a partir de las 17.00 horas la celebración de un Carnaval Infantil con hinchables, merienda, desfile de disfraces y taller de diademas tolas.

–El albergue Abeiro do Sor, acogerá el viernes 20 de Febrero, a partir de las 22.00 horas, la celebración de una gran Festa de Entroido con música en directo a cargo del dúo Enclave.

–-La Villa de Bares, celebrará el Entroido con una divertida fiesta que se llevará a cabo en el Teleclub el sábado 21 de Febrero a partir de las 22.00 horas. Los asistentes podrán tomar una cena a base de sopa, cocido completo, postre típico y bebida, y a continuación disfrutar con gran baile animado por el dúo Vivarium.

Durante la fiesta también se celebrará un concurso de disfraces.

EN MIÑO

—El municipio de Miño celebrará la tradicional y popular festividad del Entroido. Durante estos días niños y mayores podrán disfrutar con los actos programados.

Sábado 14 de Febrero , a las 22.30 horas dará inicio la verbena con la orquesta Saudade y el Desfile y Concurso de Disfraces, que repartirá 1.200 euros en premios.

Domingo 15 , a las 17.30 horas comenzará la Festa Infantil de Entroido con juegos gigantes, bailes, dj, animación, talleres creativos y photocall.

—El Local Social de Bemantes,acogerá la celebración del Entroido de la Asociación Parroquial de Veciños A Irmandade. La fiesta tendrá lugar sábado 14 de Febrero a partir de las 14.00 horas con la sesión vermú a cargo del dúo Estrellas. A partir de las 15.00 horas dará inicio la comida a cargo del gran Mahoni que incluye sopa, cocido, postres de temporadas, bebidas, café y chupito.

A partir de las 17.00 horas regresa la música para animar la tarde con el Dúo Estrellas y a las 18.00 horas habrá sorteo de regalos con la entrada y juegos especiales con grandes premios para los asistentes.

El evento cuenta con aforo limitado, por lo que se recomienda adquirir las entradas con antelación:-Adultos:30 €

-Niños/as ( 5 a 12 años): 15 € -Menores de 5 años: Gratis.

–La parroquia de Callobre, celebrará la llegada del Entroido el sábado 21 de Febrero .

A las 17.00 horas tendrá lugar una Fiesta Infantil de Entroido con merienda. A las 19.00 horas se procederá a la queima dos mecos con chocolatada con churros y música en vivo con Cantareiros do Piñeiro, y a partir de las 22.30 horas se celebrará el Concurso de Disfraces con premios para los mejores. La noche estará amenizada por la actuación musical del Dani Gigirey.

–La Asociación de Vecinos Santa María de Castro organiza una jornada festiva para celebrar el Carnaval por todo lo alto. El evento tendrá lugar el sábado 21 de Febrero en el Local Social de Viadeiro, comenzando a las 21.30 horas.

El protagonista gastronómico de la noche será un espectacular cocido completo que incluye sopa, lacón, costilla, oreja, panceta, cachucha, chorizos, garbanzos, grelos y patatas, además de bebidas, postre típico de Entroido y café. La velada contará con música en vivo a cargo del grupo Maracuyá, encargado de poner el ritmo a la noche.

Para asistir es imprescindible apuntarse, ya que las plazas son limitadas hasta completar el aforo del local. Los precios son los siguientes: -Socios/as: 25 € -No socios/as:28 €

EN MOECHE

–El municipio de Moeche celebrará el martes 17 de Febrero la popular fiesta de Entroido en la Nave do Mercado. A partir de las 17.00 horas tendrá lugar una fiesta con hinchables, juegos y música. Además se celebrará el concurso de disfraces con premios en las categorías infantil y adulta, en las modalidades individual y grupal. También se servirá chocolate con churros.

–La Asociación de Veciños de Labacengos, organiza en O Ventoeiro este sábado 14 de Febrero una jornada carnavalesca donde los asistentes podrán gozar de una comida y de un animado baile de carnaval.

–La Asociación de Vecinos Val de Moeche festejará el Entroido en el Local Social de Pereiro. Los actos programados para esta jornada carnavalesca, sábado 28 de Febrero, comenzarán a las 14.00 horas y comprenderán una comida compuesta por un menú a base de sopa, cocido y sobremesas típicas de Entroido, bebida, café y chupitos (precio de 20€ para socios y de 25€ no socios), y un ameno baile de máscaras animado por el dúo J M.

EN MONFERO

–Niños y niñas de Monfero podrán disfrutar este sábado 14 de Febrero a partir de las 17.00 horas en el Polideportivo do Xestal con una gran Festa Infantil en la que habrá música, animación, un divertido concurso de disfraces con premios, hinchables y obradoiros.

Los pequeños podrán, además, disfrutar de una merienda y los asistentes de todas las edades degustar dulces típicos de Entroido.

EN MUGARDOS

–El municipio de Mugardos celebrará, un año más, la popular fiesta del Entroido con un programa para el disfrute de niños y mayores.

Viernes 13 de Febrero , a las 19.00 horas el Casino mugardés acogerá la celebración de una exhibición de Rap improvisado en gallego en la que podrán participar niños y niñas de 12 años en adelante.

Lunes 16, a las 18.00 horas en el Local Social de Maiores tendrá lugar una merienda para mayores de 60 años. También se sorteará una cesta de productos típicos entre las personas disfrazadas.

Martes 17, Entroido Familiar. A las 17.00 horas comenzará la reunión en el parque da Constitución de la charanga Manda Charanga, con posterior salida hacia el Casino mugardés. A las 18.00 horas la disco móvil Nova Onda animará la tarde y a las 20.00 horas se sortearán las cesta con productos típicos de Entroido entre los adultos disfrazados. A las 20.15 horas comenzará el reparto de orellas docesde Entroido y a las 21.00 horas se dará por finalizada la fiesta.

–La S.C.R.D. San Xoán de Piñeiro, acogerá la celebración del Baile de Entroido donde tanto niños como mayores podrán disfrutar de una amena jornada carnavalesca este sábado 14 de Febrero . La fiesta comenzará a las 17.00 horas con el baile infantil con animación de Sol y Luna y lambetadas para los pequeños. A las 22.00 horas la jornada proseguirá con la cena-baile con música de Mindundis.

La cena estará compuesta por un menú a base de sopa de cocido, cocido completo, postre, café y chupitos.

El precio de la cena será de 22 euros/socios, de 28 euros/no socios y gratis para los niños/as.

–El Casino mugardés organiza un gran fiesta de Carnaval para los pequeños de la casa el domingo 15 de Febrero a partir de las 17.30 horas. Habrá sorteos y animación a cargo de A Guagua. Precio: 5 euros adultos de fuera de Mugardos (niños y socios del Casino, gratis).

Baile de disfraces, con música, el sábado 21 de Febrero a partir de las 00.00 horas y los asistentes, ataviados con sus coloridos disfraces, podrán gozar de una alegre y divertida noche amenizada por la formación Origen y DJ Nacho Redes.

Los socios de Casino podrán asistir gratis y los no socios deberán abonar 10 euros en concepto de entrada.

Habrá premios para los mejores disfraces.

EN NARÓN

–El municipio de Narón celebra desde el 12 al 22 de Febrero una nueva edición del Concurso de Tapa de Entroido.

El público participante podrá degustar las tapas dulces y saladas elaboradas por los establecimientos hosteleros de la villa con productos típicos del Entroido.

El precio de cada tapa será de3 euros. Los clientes podrán votar por su tapa favorita a través de la App del concurso.

–Este sábado 14 de Febrero se celebrará el popular Entroido con el tradicional Desfile de Comparsas. La jornada comenzará a las 16.30 horas con la concentración de las comparsas en la Praza da Gándara. A las 17.00 horas dará inicio el desfile que recorrerá las calles de la ciudad y finalizará en la pista polideportiva de A Solaina donde tendrá una nueva edición del Concurso de Disfraces, con presentación de Teatro Ghazafelhos.

También habrá premios en las categorías individual, parejas y grupos (hasta 6 personas) de infantil y adultos.

–El Local Social de la AVV Chafarís acogerá la celebración de una degustación de cocido gallego este sábado 14 de Febrero a las 14.30 horas.

El menú, además de cocido completo, estará compuesto por vino, pan y postres típicos, y tendrá un coste de 25 euros socios y 30 euros no socios. Habrá música en vivo con Nuria Boreal.

Se anima a las personas a acudir disfrazadas.

–La A.V. Altea, acogerá la celebración de una gran jornada carnavalesca para el disfrute de niños y mayores.

Los actos tendrán lugar el domingo 15 de Febrero y comenzarán a las 13.30 horas con la sesión vermú. A las 14.30 horas dará inicio la comida popular, en el Local Social Altea, con un menú a base de sopa de cocido, costilla, lacón, chorizo, tocino, oreja, patata y grelos, sobremesas de Entroido, café y chupitos.

A las 17.00 horas los pequeños podrán disfrutar con el Entroido Infantil con hinchables, pintacaras, globoflexia, animación y música en el Polideportivo CEIP Ponte de Xuvia.

–El Centro Comercial Odeón organiza una tarde llena de diversión y color para los más pequeños, el 16 de Febrero a las 18.00 horas.

Habrá un regalo para todos los niños y niñas que vengan disfrazados a la fiesta con su mejor disfraz.

–El Centro Comunitario «Manuela Pérez Sequeiro« acogerá el viernes 20 de Febrero a las 13.45 horas la celebración de una comida a base de sopa, cocido gallego, tarta San Marcos, bebidas, pan y café de pota. La comida tendrá un coste de 24 euros y los tickets se podrán adquirir en la cafetería del centro.

–La Comisión de Fiestas de Castro, celebra su tradicional cena-baile de Carnaval en el Hotel Valcarce (Ferrol) el sábado 21 de Febrero a partir de las 21.30 horas. Los asistentes podrán degustar un menú a base de sopa y cocido gallego, postre, bebida, café y chupitos, y disfrutar de un posterior y ameno baile con música donde también se entregarán premios al mejor disfraz. El precio de la Cena Baile de Carnaval será de 40 euros(adultos) y de 15 euros(infantil).

–El Local Social de Sedes, acogerá la celebración de la Comida de Carnaval el sábado 21 de Febrero . El menú estará compuesto por sopa, cocido, postre y café y tendrá un precio de 35 euros/adultos y de 20 euros/ niños/as.

Los asistentes también podrán disfrutar con un animado y divertido baile de disfraces a cargo de un DJ.

EN NEDA

–El municipio de Neda celebra la fiesta de Entroido hoy viernes 13 de Febrero con un Concurso de Disfraces en el Pabellón Municipal Ale Paz con premios a las categorías individual, parejas y grupos. Los asistentes podrán disfrutar del baile y animación musical con el dúo Estrellas. Los premios consistirán en tres cestas de productos de Entroido por categoría.

También hoy viernes Festival se celebra el festival de comparsas que se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal, previo pasacalles de los grupos participantes desde la avenida de Castelao a las 19.15 horas.

El festival estará dotado con premios.

–El martes 17 de Febrero a partir de las 17.00 horas, en el Pabellón Municipal «Ale de Paz» , se celebra la Fiesta Infantil de Entroido.

Además, a las 19.15 horas saldrá el pasacalles animado por Retumbatuke, hasta Os Subarreiros, donde tendrá lugar la queima do Meco.

—El Concello de Neda organiza en el Centro Cívico de la localidad una merienda para los más longevos, a base de productos y dulces típicos de Entroido. El evento tendrá lugar el viernes 20 de Febrero a partir de las 18.00 horas y también contará con música y sorteo de regalos.

Las personas que deseen acudir al evento deberán inscribirse en la oficina de Servizos Sociais. Los residentes en Neda podrá asistir gratis y los no residentes deberán abonar 5 euros.

–El Pabellón Municipal Ale de Paz, en Neda, acogerá la celebración del Cocido de Entroido Interxeracional donde los presentes podrán degustar un delicioso menú a base de sopa de cocido, cocido gallego completo y postre.



Tendrá lugar el domingo 22 de Febrero a las 14.00 horas y su precio será de 25 euros por persona , y 12 euros para los menores de 6 hasta 12 años. Los menores de 6 años podrán almorzar gratis.

EN ORTIGUEIRA

–El municipio de Ortigueira celebra el popular Entroido. Durante estas jornadas carnavalescas tanto niños como mayores podrán disfrutar con los actos lúdicos y festivos programados para la ocasión.

Domingo 15, desde las 17.00 horas se celebrará la Festa Rolling Disco en el Polideportivo Municipal con fiesta de disfraces y patinaje (maquillaje, animación y juegos).

A las 20.00 horas habrá degustación del dulces de Entroido en el Mercado Municipal.

Lunes 16 , a las 17.00 horas la carpa da Alameda acogerá el Baile Infantil.

A las 21.00 horas dará inicio el Desfile Y Concurso de Disfraces (Itinerario: Biblioteca-Francisco Santiago-Cantón). Se repartirán 3.700 euros en premios.

Viernes 20 , a las 20.30 horas comenzará el Enterro da Sardiña (Itinerario: Praza Isabel II-Cantón-Alameda). Colabora ASPROMOR.

–Los vecinos de Porto Espasante festejarán el Entroido con una intensa jornada carnavalesca este sábado 14 de Febrero .

El día comienza a las 15.00 horas con la comida a base de sopa, cocido, postre y café. El precio del menú será de 30 € los adultos y 18 € los niños/as.

A las 17.30 horas comenzará el tardeo con música del dúo Carpe Diem y a las 20.00 horas será el turno de la Charanga da Carmiña que hará un París Dakar por los bares participantes. A las 22.30 horas arrancará la velada musical con el dúo Carpe Diem y a las 23.30 horas proseguirá la fiesta con Dj Andy Pimpam.

–En San Claudio, Comida de Entroido que se celebrará en la Escola de San Claudio, en la jornada del sábado 21 de Febrero.

A partir de las 13.00 horas comenzará la sesión vermú y acto seguido la comida con un menú elaborado para la ocasión en el que no faltará el tradicional cocido gallego. El evento estará amenizado con música en directo a cargo de Almudena y también se llevará a cabo un Concurso de Disfraces con premios para los disfraces más originales, cuya temática será el mundo de los animales. El precio de la entrada será de 25 euros para socios y de 35 euros para los no socios.

EN PONTEDEUME

–Pontedeume celebra el Entroido con un variado programa de actividades destinado a público de todas las edades.

En este viernes 13 de Febrero , jornada con dinamización en los colegios.

Sábado 14 , a las 12.30 horas comenzará el pasacalles Entroido de Samede y a las 23.00 horas la actuación musical de Keys DJ. A las 00.00 horas tendrá lugar el concurso de disfraces. Praza Real.

Domingo 15 , a las 21.00 horas se celebrará el guateque con Gramola Ye Yé. Praza Real.

Lunes 16 , mariachis Los Rancheros animarán los pasacalles de las 13.00 y 18.00 horas. También a las 18.00 horas se celebrará una fiesta infantil de Entroido con obradoiros, hinchables, música y degustación de dulces típicos. Alameda de Raxoi.

Martes 17 , a las 18.30 horas se celebrará el Desfile e Concurso de Comparsas. Praza Real.

Miércoles 18, a las 11.00 horas arrancará el velorio do Entroido y a las 19.00 horas se llevará a cabo la representación teatral a cargo de Licor Café. A las 19.30 horas será el momento del Enterro do Entroido.

–El d omingo 15 de Febrero , a partir de las 18.30 horas se celebrará la fiesta del Entroido en la parroquia de Centroña, con un baile de disfraces amenizado por un Dj. También se celebrará un concurso de postres de Entroido con premios. A los niños/as se les hará la entrega de un regalo.

Miércoles 18 , a partir de las 19.00 horas dará inicio la Queima do Entroido. El velorio tendrá lugar en el local social y la posterior incineración del finado. Habrá chocolate para todos los asistentes.

–El próximo sábado 21 de Febrero se celebrará, en el local de la Asociación de Vecinos de Nogueirosa una gran Fiesta de Entroido para pequeños y mayores.

Los actos comenzarán a las 17.30 horas con el baile infantil. Habrá chocolate con churros y postres de Entroido para degustar, juegos musicales y talleres de maquillaje.mLa fiesta será gratuita para los socios/as y costará 5 € para los no socios/as.



Por la noche los adultos podrán disfrutar desde las 21.30 horas de una cena que incluye cocido completo, bebida y postre. El precio de la cena será de 25 €.

A partir de las 23.30 horas habrá una amena fiesta de disfraces con animación musical de Julio Milamores.

Habrá premios para los mejores disfraces.

SAN SADURNIÑO

–El Local Social Bardaos acogerá la celebración de una fiesta gastronómica dedicada al cocido gallego. Será el sábado 21 de Febrero y los actos comenzarán a las 14.30 horas con la sesión vermú, seguida a las 15.00 horas del xantar a base de sopa de cocido, cocido completo, orejas y tarta larpeira, bebida, café y chupito.

Ya por la tarde, a las 17.30 horas, la fiesta proseguirá con la música de Santi Pulido, Néstor Peña y el dúo The Voice.

El precio del menú será de 35 euros por persona, 20 € para niños/as entre 6 y 11 años.

–El Local Social da Veiga acoge una alegre jornada carnavalesca organizada por la Asociación Vecinal O Castelo el sábado 21 de Febrero . A partir de las 17.30 horas comenzará la festa infantil animada por Noliños y a las 22.30 horas será el turno del baile de máscaras amenizado por la solistas Mery.

EN VALDOVIÑO

–El Pabellón Municipal do Longoiro de Meirás será escenario un año más de la tradicional Festa Infantil de Entroido, que este año alcanzará a su décima tercera edición.

Dará comienzo a las 17.00 horas este sábado 14 de Febrero y tendrá temática ambientada en el rock. Habrá parque de hinchables y talleres con temática de la fiesta y presencia de una caricaturista,y el concello volverá a habilitar la zona baby. La entrada será gratuita.

–La Comisión de Festas de Pantín organiza una jornada inolvidable de Carnaval que tendrá lugar este sábado 14 de Febrero . El evento se celebrará en el Local Social de Pantín y promete combinar la mejor gastronomía tradicional con la diversión propia de estas fechas.

A partir de las 14:00 horas dará inicio la Comida. La Cena y Fiesta de Disfraces será a partir de las 22:00 horas

Además, la jornada estará amenizada con música durante todo el día, durante la sesión vermú y por la tarde, la música correrá a cargo de DJ Calimero. Por la noche, la fiesta continuará con música en directo de la mano de Lucía Fraguela, culminando en una gran fiesta de disfraces.

El menú preparado para la ocasión incluye los platos clásicos del Entroido gallego, sopa y cocido completo, postre, bebida y chupitos.

–Nueva edición del Festival de Comparsas de Valdoviño que se celebrará el sábado 21 de Febrero . Los grupos y comparsas participantes realizarán un desfile a partir de las 17.30 horas desde la Casa Consistorial hasta la Casa da Cultura, donde posteriormente llevarán a cabo sus actuaciones.

El festival estará dotada con premios. El evento estará presentado por Avelino «O Cego das Covas».