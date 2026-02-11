El patrullero «Arnomendi» inicia la campaña de vigilancia de pesca “Caladero Nacional

Compartir Facebook

El patrullero de altura Arnomendi ha iniciado la campaña de vigilancia pesquera en la costa gallega y la cornisa cantábrica, tras zarpar desde Ferrol el pasado lunes, en marco del Plan General de Vigilancia de Pesca (PGVP) del año 2026.

A lo largo de esta campaña, de unas dos semanas de duración, el Arnomendi participará como buque de inspección pesquera y llevará a cabo las misiones de verificación de la presencia de buques nacionales y de otros estados miembros autorizados para estas pesquerías, la inspección de las capturas, la revisión de las artes de pesca utilizadas, la vigilancia de zonas y periodos de veda y las actividades de la flota pesquera. Para desempeñar las tareas de inspección pesquera contará con la participación de una inspectora de la Secretaría General de Pesca.

El Arnomendi, construido en los astilleros Freire de Vigo en el año 2000, está encuadrado en las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol y está al mando del capitán de corbeta Francisco Gil Gómez. Para esta campaña contará con una dotación de treinta y dos personas.

Esta unidad está integrada en la Fuerza de Acción Marítima, cuya misión es contribuir a la acción del Estado en el mar, protegiendo los intereses marítimos nacionales, y el control de los espacios marítimos y de soberanía nacional, apoyando así al conjunto de actividades que realizan las distintas administraciones públicas con responsabilidades en el ámbito marítimo.

El «Arnomendi»

El Patrullero de Altura P-63 «Arnomendi» es el tercer buque de la clase «Chilreu» y fue construido en los astilleros Construcciones Navales Paulino Freire S.A. en Vigo (Pontevedra). Fue botado en enero del año 2000, ceremonia en la que ejerció de madrina Ana Loyola de Palacio, entonces Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación. Finalmente entró en servicio tras su periodo de armado el 13 de diciembre de ese año.

El buque “Arnomendi “ toma su nombre de un monte guipuzcoano situado en la franja costera. Como dato curioso es el único barco de la clase que no ha adoptado el nombre de una isla de soberanía española. Inicialmente se contempló llamarle «Alegranza» , y así figura en algunos de los documentos más antiguos.

El buque tuvo su primera base en el Arsenal Militar de las Palmas, en julio de 2010 cambió su base al Arsenal Militar de Cartagena y en el 2016 a Ferrol, en donde está encuadrado en las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol.