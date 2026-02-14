El «Patiño» se integró en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN nº 1, en el mar Báltico

El Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC) ‘Patiño’, perteneciente a la 31 Escuadrilla de Superficie, con base en Ferrol, se ha integrado en el Grupo Naval Permanente nº 1 de la OTAN (SNMG-1, por sus siglas en inglés), que lidera España, uniéndose así a la fragata `Almirante Juan de Borbón´, también perteneciente a la 31 Escuadrilla.

Esta es la primera ocasión en la que el ‘Patiño’ aporta la capacidad de transporte aéreo medicalizado a la SNMG-1, que se suma a las posibilidades ofrecidas por su hospital a bordo.

Prácticas evacuación

Durante los dos meses en los que el buque formará parte de la agrupación, las unidades de la fuerza tendrán la posibilidad de evacuar a sus pacientes graves en las mejores condiciones de seguridad, siempre que así lo requieran.

Tras el embarque de un helicóptero H-135 NIVAL de la 12ª Escuadrilla de Aeronaves, configurable para transporte aéreo medicalizado (MEDEVAC), el personal sanitario del buque y las dotaciones de vuelo completaron un programa de adiestramiento orientado al posible empleo de esta capacidad.

Una vez estabilizado a bordo de la aeronave, y en función de la gravedad y la distancia a tierra, el paciente podrá ser evacuado a un centro hospitalario o al hospital del ‘Patiño’, dotado con quirófano, sala de rayos X, laboratorios, sala de esterilización, telemedicina, cuatro camas para cuidados intensivos y cuatro más para hospitalización.

Fot. Galicia Ártabra. Zarpando de Ferrol

El BAC ‘Patiño’, bajo el mando del capitán de fragata Ramón González-Cela Echevarría,  zarpó desde su base en el Arsenal Militar de Ferrol el pasado día 1 de febrero y ha navegado por el Atlántico Norte en demanda del puerto de Bergen (Noruega) para integrarse en la SNMG-1. Contribuye a la agrupación con más de 170 efectivos, incluyendo la dotación del buque; la Unidad Aérea Embarcada de la 12ª Escuadrilla de Aeronaves; un Equipo Operativo de Seguridad de Infantería de Marina; y personal especializado, entre ellos un médico y un odontólogo.

SNMG: compromiso de España

España lidera la Agrupación Naval Permanente número 1 de la OTAN (SNMG-1). Las Agrupaciones Navales Permanentes de la OTAN (SNF), que incluyen dos grupos de escoltas (SNMG) y dos grupos de cazaminas (SNMCMG), son las fuerzas que proporcionan una presencia marítima permanente a la OTAN.

La SNMG-1 opera bajo el mando de MARCOM con el objetivo de mantener una presencia marítima permanente y una capacidad de reacción inmediata ante posibles crisis, además de reforzar la defensa colectiva, la disuasión y la seguridad marítima en áreas clave como el océano Atlántico norte, el mar del Norte y el mar Báltico.

Con este despliegue, se refuerza el compromiso de España y la Armada con la Alianza, así como la solidaridad con el resto de países miembros de la OTAN, apoyando de esta manera a la disuasión y la defensa colectiva en y desde la mar.

