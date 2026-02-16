A Escola de Benestar de Narón aborda a relación entre alimentación e saúde emocional

A Escola de Benestar do Concello de Narón inicia a súa programación divulgativa cunha nova actividade centrada na relación entre alimentación e equilibrio emocional. A próxima sesión terá lugar o sábado 21 de febreiro, ás 11.00 horas, no local cívico-social do Alto do Castiñeiro, baixo o título “Comer ben, sentirse mellor: alimentación para a saúde emocional”.
A ponencia será impartida por Susana Oreona, farmacéutica desde 1993 e especializada en prevención e promoción da saúde. A profesional conta cun máster en Medicina Natural, outro en Dietética e Dietoterapia e o grao en Nutrición Humana e Dietética, ademais de formación complementaria vinculada á dermatoloxía e á suplementación nutricional.
Durante a sesión abordaranse cuestións relacionadas co impacto da alimentación no benestar emocional, así como hábitos nutricionais que poden contribuír a mellorar o estado de ánimo e a saúde xeral. A entrada será gratuíta ata completar a capacidade do espazo.
A Escola de Benestar é unha iniciativa impulsada polo Concello de Narón co obxectivo de fomentar estilos de vida saudables entre a veciñanza a través de actividades formativas abertas á cidadanía. O programa inclúe charlas, obradoiros e encontros con profesionais de distintos ámbitos da saúde física e emocional, buscando achegar información práctica e baseada na prevención.