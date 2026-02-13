A mocidade mide o seu talento emprendedor na XII edición do Minimarket que se celebra en Narón

13 febrero, 2026 Dejar un comentario 81 Vistas

O Pazo da Cultura de Narón será escenario o próximo martes, 24 de febreiro, da XII edición do Proxecto Emprende Xove–Minimarket, que se desenvolverá en horario de 9.30 a 13.30 horas.
 
A presentación do evento celebrouse no Concello de Narón e contou coa participación da alcaldesa, Marián Ferreiro; a concelleira de Promoción Económica, Olga Ameneiro; a presidenta de AJE Ferrolterra, Yadira Tenreiro; e Luis Rilo, en representación das entidades patrocinadoras.
 
A iniciativa está organizada polo Concello de Narón, en colaboración con AJE Ferrolterra e a Deputación da Coruña, e conta co apoio de EFBS, 2K, Gadis, Rilo, Landra, Coca-Cola, Fanpa Ferrolterra, Academia Marga Carballo, Ortega Oil, London Institute, 2GL Construcciones e Clisser.
 
Na presentación celebrada este venres no Concello de Narón a alcaldesa de Narón. Marían Ferreiro, destacou que “esta iniciativa permite que a mocidade desenvolva o seu talento, gañe confianza nas súas capacidades e vexa o emprendemento como unha alternativa real de futuro.  Desde o Concello seguiremos apoiando programas que impulsen o talento novo e a dinamización económica da comarca”.
 
O Programa Emprende Xove é un proxecto anual dirixido aos centros educativos da comarca co obxectivo de fomentar a cultura emprendedora entre a mocidade e presentar o emprendemento como unha opción real de futuro profesional. Durante varios meses, o alumnado participante recibe formación específica nos seus propios centros a través de obradoiros que complementan os contidos académicos nesta materia.
 
Estas sesións combinan coñecementos teóricos sobre a creación e xestión empresarial co desenvolvemento de competencias prácticas, como a creatividade, a resolución de problemas, o traballo en equipo ou a comunicación. Ao longo do programa, os estudantes elaboran plans de negocio innovadores e viables que culminan coa súa presentación pública no Minimarket, unha feira na que dispoñen dun espazo propio para expoñer os seus proxectos ante o público e un xurado profesional.
 
Nesta edición participará alumnado da ESO procedente de 14 centros educativos da comarca, entre eles tres de Narón: o IES Terra de Trasancos, o CPR Santiago Apóstol e o IES As Telleiras. Ademais, o programa inclúe tamén a categoría de Universidades. Os premios outorgaranse nas seguintes categorías: Mellor proxecto de ESO-Bacharelato, Mellor proxecto de FP, Mellor proxecto de Universidades, Accésit á Innovación e Accésit ao proxecto máis sostible.
 
O xurado estará integrado por membros da directiva de AJE Ferrolterra, representantes das entidades patrocinadoras e autoridades da comarca. Na última edición, o evento rexistrou un importante crecemento, con 44 proxectos presentados e 190 participantes, ademais dunha elevada afluencia de público interesado en coñecer as propostas impulsadas polos mozos e mozas.
 
A organización agarda repetir este éxito nunha nova xornada dedicada á innovación e ao espírito emprendedor.
 

Lea también

Sigue sin localizarse el pesquero «Itoitz». El remolcador «Alonso de Chaves» no logró encontrarlo

Salvamento Marítimo ha registrado la pérdida de la señal del sistema de identificación automática (AIS) …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *