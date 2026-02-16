Valdoviño acolle a presentación da novela «Mortes con argumento» de Henrique Dacosta

16 febrero, 2026

O profesor e escritor Henrique Dacosta presentaba en Valdoviño a súa novela «Mortes con argumento». O acto tiña lugar o pasado venres á tardiña, e no mesmo estivo arroupado polo tamén escritor e profesor Antón Cortizas.

Desta volta, o autor propón un thriller policial ambientado unha vez máis en Ferrolterra, onde os lectores e lectoras poderán acompañar aos inspectores Iria Arnoso e Félix Couñago nas súas pesquisas para resolver un caso no que todas as personaxes semellan que teñen algo que ocultar.

A novela xa está dispoñible para o préstamo na biblioteca municipal.

