Valdoviño acolle a presentación da novela «Mortes con argumento» de Henrique Dacosta

O profesor e escritor Henrique Dacosta presentaba en Valdoviño a súa novela «Mortes con argumento». O acto tiña lugar o pasado venres á tardiña, e no mesmo estivo arroupado polo tamén escritor e profesor Antón Cortizas.
Desta volta, o autor propón un thriller policial ambientado unha vez máis en Ferrolterra, onde os lectores e lectoras poderán acompañar aos inspectores Iria Arnoso e Félix Couñago nas súas pesquisas para resolver un caso no que todas as personaxes semellan que teñen algo que ocultar.
A novela xa está dispoñible para o préstamo na biblioteca municipal.