La calle Real contará con nuevo mobiliario e iluminación LED

La calle Real irá hacia la luz, una más sostenible y LED en los 17 puntos actuales pasando de los 400 watios actuales a 0,97 watios, tras aprobar este lunes la junta de gobierno local su renovación, como también la de su mobiliario.

Así lo afirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en un proyecto que contará con una inversión de 340.796,33 euros, de los cuales la consellería de Vivenda de la Xunta de Galicia portará 270.286,55 euros y el Concello de Ferrol los restantes 70.509,78 euros, con un plazo de ejecución de tres meses una vez sea adjudicado.

Con esta intervención se homogenizarán todo el mobiliario y su iluminación, en una de las calles “con maior tránsito de Ferrol”. Además, se procederá al soterramiento a todos los cables eléctricos existentes en la actualidad, para dar una mayor seguridad.

Este proyecto también incluirá bancos y jardineras hasta ahora no existentes en la calle Real, con la característica principal que podrán ser desmontables sin invadir la zona peatonal.