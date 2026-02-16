Odeón celebra el carnaval con una Fiesta Cantabaila inspirada en el cuento clásico de Hansel y Gretel

El Centro Comercial Odeón de Narón, organizará este lunes 16 de febrero una gran Fiesta Cantabaila para celebrar el Carnaval.
La cita está programada para las 18:00 horas en la plaza de eventos, donde se darán cita niños/as de todas las edades, y no será necesaria la inscripción previa para participar. Todos aquellos pequeños/as que vengan disfrazados, recibirán un regalo sorpresa.
La fiesta girará entorno a la temática del cuento de Hansel y Gretel, escrito por Jacob y Wilhelm Grimm, que narra la historia de dos hermanos que son abandonados en un bosque y caen en manos de una bruja que vive en una casita hecha con pan de jengibre, pasteles y caramelos.