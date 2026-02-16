Máxima preocupación en Neda por el desbordamiento de los ríos Belelle y Basteiro

Máxima preocupación por el desbordamiento desde la madrugada del lunes 16, a causa de las persistentes lluvias, de los ríos Belelle y Basteiro, que anegan terrenos e incluso llegan, en puntos como As Augas y Santa María, a algunas viviendas. Desde primeras horas, se trabaja para intentar evitar afectaciones en más casas. También el río Castro se encuentra completamente desbordado.

Sacos para instalar barreiras en Santa María

El Ayuntamiento de Neda procedía a cortar los accesos rodados a las vías públicas inundadas, alertaba a Augas de Galicia para que retirase la máquina excavadora que trabaja en las obras de la retirada del azud del molino del Carballo.

Estrada pechada na zona de As Augas

Avanzada la mañana, el Ayuntamiento se aprovisionó de sacos de arena y graba para colocar, en función de las necesidades, barreras en la zona comprendida entre Santa María y As Augas. A mediodía, comenzaba a instalarse la primera.

Instalación barreira xunto ao Basteiro para protexer vivendas

El GES de Mugardos, personal municipal de servicios y obras, y la Policía Local trabajan desde primeras horas de la mañana en la zonas afectadas por las inundaciones más próximas a las casas.

Descarga sacos para instalar barreiras en Santa María

