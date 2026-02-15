A Deputación concede preto de 400 000 euros en subvencións para persoal en museos

15 febrero, 2026 Dejar un comentario 68 Vistas

Ata 20 concellos da provincia recibirán axudas para garantir a atención técnica dos espazos museísticos durante o 2026.

Castillo de Moeche-archivo

A Deputación da Coruña vén de aprobar provisionalmente a concesión de subvencións do programa FO216, dirixido a concellos e entidades locais para financiar os gastos de persoal técnico encargado da atención de museos e centros museísticos ao longo de 2026. Un total de 20 concellos resultan beneficiarios destas axudas, que suman 399.088 euros e teñen como finalidade reforzar a atención ao público, a dinamización cultural e a correcta xestión dos equipamentos museísticos municipais.

Os concellos beneficiados son A Laracha, A Pobra do Caramiñal, Betanzos, Boiro, Camariñas, Carballo, Carnota, Cerceda, Laxe, Lousame, Moeche, Muros, Oleiros, Outes, Ponteceso, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Valdoviño, Vimianzo. Poderán destinar este apoio ao mantemento e contratación de persoal técnico para os seus centros museísticos, museos locais, centros de interpretación ou ecomuseos.

Con estas axudas, a Deputación da Coruña continúa a súa aposta por consolidar e promover a oferta cultural da provincia, apoiando directamente os gobernos locais na xestión dos recursos humanos necesarios para a atención dos seus espazos museísticos ao servizo da cidadanía e da dinamización cultural.

Para consultar a listaxe completa de concellos beneficiados e os importes asignados a cada un, pódese consultar a resolución íntegra no Boletín Oficial da Provincia, dispoñíbel en:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2026/02/09/2026_0000000716.html

Lea también

El actor Javier Gutiérrez galardonado con la «Faba de plata» de «los asturianos en Ferrol»

La Asociación Asturiana de Ferrolterra–Peña Les Fabes celebrará el próximo 21 de febrero, a las …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *