Dos ponteses firman el cartel que representará la imagen del Festival Intl. do Mundo Celta de Ortigueira

La obra, “Romaría”, elaborada por Juan Prieto y Joseba Silvent, vecinos del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, se llevó el primer premio. El segundo fue para “Foliada”, de Alexandre Sequeiros, y el tercero para Anxo Varela con el cartel “O son da xente”. Las 101 propuestas presentadas estarán expuestas hasta el sábado 7 de marzo, día en el que se darán a conocer las obras ganadoras en el Teatro de la Beneficencia.

El pasado mes de enero, la Unidad Gestora del Concurso de Carteles de 2026 seleccionó las obras aceptadas para participar en el certamen, desestimando aquellas que no cumplían con los requisitos de participación. Tras esta revisión, se admitieron un total de 101 obras que fueron evaluadas por el jurado profesional seleccionado por el Ayuntamiento de Ortigueira.

El jurado, reunido la mañana del pasado sábado 7 de febrero y designado por el Ayuntamiento de Ortigueira, estuvo compuesto por:

Valentín Calvín, alcalde del Ayuntamiento de Ortigueira, en representación del municipio.

Estefanía Pérez, maestra de Educación Primaria y vicepresidenta de la Escuela de Gaitas de Ortigueira.

Patricia Pérez, licenciada en Historia del Arte y profesora de Dibujo en el IES Ortigueira.

Mónica Fustes, vecina de Espasantes y creadora de la imagen del festival de 2025.

Elisardo de la Cruz, responsable del Departamento de Comunicación del Festival.

Tras una complicada deliberación, en la que el jurado destacó la calidad artística y técnica de las obras presentadas, se seleccionaron un total de 10 trabajos para la votación final. En esta votación se tuvieron en cuenta diversos aspectos: la calidad gráfica y plástica, el impacto, la eficacia publicitaria e imagen, así como la versatilidad y creatividad para la elaboración de materiales promocionales de las obras presentadas.

Una vez comunicadas las votaciones individuales, muy similares entre sí, el jurado destacó de la obra ganadora su capacidad para representar la identidad, la esencia y la tradición del Festival. La obra, titulada “Romaría”, es un trabajo colaborativo realizado por los ponteses Juan Prieto y Joseba Silvent, quienes manifestaron su satisfacción, pero también incredulidad, al considerar inicialmente que podría tratarse de una broma tras recibir la llamada de Valentín Calvín, alcalde del Ayuntamiento, informándoles del veredicto.

El cartel ganador, premiado con 4.000 €, se dará a conocer el próximo sábado 7 de marzo en el Teatro de la Beneficencia, junto con los carteles que obtuvieron el segundo y tercer puesto: “Foliada” de Alexandre Sequeiros y “O son da xente” de Anxo Varela, premiados con 1.000 € y 700 € respectivamente.

Exposición de las obras presentadas

Con el objetivo de acercar las propuestas presentadas al público, estas permanecerán expuestas en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Ortigueira (primer piso). La muestra podrá visitarse en horario de 10:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, hasta el sábado 7 de marzo, día en que se darán a conocer las obras ganadoras del certamen. Ese mismo día, también podrán verse antes de la presentación oficial los carteles premiados.

Los trabajos no seleccionados podrán recogerse presencialmente o solicitarse vía fax o correo electrónico a la dirección carteis@festivaldeortigueira.com siguiendo el procedimiento recogido en las bases del concurso, a partir del 9 de marzo, teniendo hasta el 9 de abril para gestionar su recogida.

La organización quiere agradecer el esfuerzo de todos los participantes y resaltar nuevamente la altísima calidad de los trabajos recibidos.