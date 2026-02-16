Valdoviño procede al corte de tráfico de la carretera que discurre paralela al cauce del río San Vicente

16 febrero, 2026 Dejar un comentario 106 Vistas

Las intensas lluvias de los últimos días provocaron el desbordamiento del río San Vicente, en Meirás, y el Ayuntamiento de Valdoviño ha procedido en la mañana de este lunes 16 a cortar la carretera que discurre en paralelo al cauce, restringiendo la circulación rodada en este punto.

Se mantiene también seguimiento del río de las Mestas, en Villarrube, donde la Dirección General de Emergencias viene de activar el Plan Especial para riesgo de inundaciones en Galicia en fase de preemergencia tras constatar un nivel significativamente alto del nivel de agua, (aviso naranja) y con la previsión de una crecida mayor.

Lea también

Distincións no festival de comparsas de Neda para “A Canteira”, “Xoaniñas de Chao” e “Os argalleiros”

A chuvia augou o desfile de comparsas en Neda, pero non foi quen de acabar …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *