Agenda del domingo, día 15, en la zona norte

Quedan 319 días para finalizar el año

LA FRASE DEL DÍA.-«En la política, la estupidez no es una discapacidad»-Napoleón Bonaparte

-–Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, según la Unión Internacional Contra el Cáncer.

–La Iglesia Católica celebra la festividad de los Santos Cratón, Faustino, Jovita, Severo y Quinidio

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE DOMINGO

Luna, cuarto menguante.

El tiempo hoy domingo en Ferrol vendrá marcado por la lluvia y la humedad. Aquí tienes los detalles clave:

Temperatura: Se espera un día fresco con poca oscilación térmica, moviéndose entre una máxima de 13°C y una mínima de 12°C.

Lluvia: Prepara el paraguas, ya que hay una probabilidad de precipitación del 65% durante el día y del 75% por la noche.

Viento: Soplará del suroeste con una velocidad media de unos 30 km/h (19 mph).

Humedad: Será bastante alta, rondando el 83%.

El estado del mar en la zona de Ferrol presentará condiciones complicadas debido a un fuerte oleaje y viento:

Oleaje: Se espera mar combinada del Noroeste con alturas de entre 4 y 5 metros. A medida que avance el día, el oleaje podría disminuir ligeramente hacia los 2-3 metros de madrugada.

Viento en el mar: Soplará del Suroeste (SW) arreciando a fuerza 7 (viento fuerte de 50-61 km/h) a partir de la madrugada en el noroeste de A Coruña.

Estado de la mar: Evolucionará de marejada a fuerte marejada, alcanzando mar gruesa mar adentro durante la madrugada.

Orto, a las 8,33 h. Ocaso a las 19.00 horas

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

TAL DÍA COMO HOY

–Tal día como hoy, en 1898, el navío USS Maine explota en el puerto de la Habana por razones desconocidas (hoy se cree que fue un fallo interno). Los Estados Unidos utilizan la explosión como un pretexto para comenzar una guerra con España. El saldo de esta guerra fue la derrota española y la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas para los EEUU.

ACTOS DE ENTROIDO, ESTE DOMINGO, EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–A las 17.00 horas comenzará en la praza de Armas la Festa Infantil con temática pirata. Los más pequeños podrán disfrutar de caramelos, palomitas y algodón de azúcar. Habrá photocall, baile de disfraces, animación, malabares con zancos y fuego y talleres de gorros y parches piratas, colgantes marinos y espadas de globos.

—-La A.V.V. de Pazos invita a disfrutar de una gran comida vecinal para celebrar el Carnaval, a las 14.00 horas en el local social.

El menú a degustar será a base de sopa, cocido completo, agua, refresco, vino, chupitos y café, además de orellas y filloas. Habrá, también, música y karaoke para animar la tarde. Precio: 15€ socios y 20€ no socios.

En As Pontes

–La Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Empresarios (Cohempo) organiza una nueva edición de las Xornadas Gastronómicas de Entroido, hasta el martes, día 17.

Los restaurantes prepararán cocido por encargo y platos de Entroido y los bares servirán tapas de entroido.

Los cocido serán servidos en O Medulio, A Caseta do Parque, Mesón 7 Camiños, A Fervenza de Somede, La Tremenda, Casa Díaz y O Xantar. Los Platos de Entroido se podrán degustar en Delapiccola, Lar desde 1963 y La Tremenda.

Las tapas de Entroido serán servidas en O Medulio, A Caseta do Parque, O Colador, Cervecería Jardín, A Fervenza de Somede, La Tremenda, A Taberna de Pancho, Venus y Trastoy3.

En Ares

En esta jornada tendrá lugar el tradicional y divertido Baile Infantil de Disfraces con sorteo de regalos y globos, a partir de las 17.00 horas. La jornada estará amenizada por Verónica Cambón.

En Cariño

—A las 18.00 horas dará comienzo el Desfile de Entroido que saldrá desde el Polideportivo Municipal amenizado por la Batería do Cariño, finalizando en la Praza Roxa con la entrega de premios.

En Cedeira

–A partir de las 17.00 horas en la praza Roxa habrá juegos y obradoiros.

En Mañón

–El Pabellón de Esteiro de O Barqueiro, acoge a partir de las 17.00 horas la celebración de un Carnaval Infantil con hinchables, merienda, desfile de disfraces y taller de diademas tolas.

En Miño

— A las 17.30 horas comenzará la Festa Infantil de Entroido con juegos gigantes, bailes, dj, animación, talleres creativos y photocall.

En Mugardos

–El Casino mugardés organiza un gran fiesta de Carnaval para los pequeños de la casa a partir de las 17.30 horas. Habrá sorteos y animación a cargo de A Guagua. Precio: 5 euros adultos de fuera de Mugardos (niños y socios del Casino, gratis).

En Narón

–El municipio de Narón celebra hasta el día 22 de febrero una nueva edición del Concurso de Tapa de Entroido.

El público participante podrá degustar las tapas dulces y saladas elaboradas por los establecimientos hosteleros de la villa con productos típicos del Entroido.

El precio de cada tapa será de3 euros. Los clientes podrán votar por su tapa favorita a través de la App del concurso.

–La A.V. Altea, acoge la celebración de una gran jornada carnavalesca para el disfrute de niños y mayores. Los actos comenzarán a las 13.30 horas con la sesión vermú. A las 14.30 horas dará inicio la comida popular, en el Local Social Altea, con un menú a base de sopa de cocido, costilla, lacón, chorizo, tocino, oreja, patata y grelos, sobremesas de Entroido, café y chupitos.

A las 17.00 horas los pequeños podrán disfrutar con el Entroido Infantil con hinchables, pintacaras, globoflexia, animación y música en el Polideportivo CEIP Ponte de Xuvia.

En Ortigueira

–Desde las 17.00 horas se celebrará la Festa Rolling Disco en el Polideportivo Municipal con fiesta de disfraces y patinaje (maquillaje, animación y juegos).

A las 20.00 horas habrá degustación del dulces de Entroido en el Mercado Municipal.

En Pontedeume

–A las 21.00 horas se celebrará el guateque con Gramola Ye Yé. Praza Real.

–A partir de las 18.30 horas se celebrará la fiesta del Entroido en la parroquia de Centroña, con un baile de

EN EL CONCELLO DE FERROL

–A las 13.00 horas el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, asiste al partido del Parrulo Ferrol- Industrias Santa Coloma, en el Pabellón de A Malata.

–A las 18.00 horas el concejal de Fiestas y Marca Ferrol, Arán López, asiste a la fiesta infantil de Entroido, en la Plaza de Armas.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–A las 13,00 horas la delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá al encuentro que enfrenta al Parrulo Ferrol con Industrias Santa Coloma. En el pabellón de A Malata (A Malata s/n).

EN LO CULTURAL

En As Pontes

–A 45ª edición da Feira do Grelo contará tamén cunha completa programación cultural na que a música tradicional galega será protagonista da fin de semana. Os pasacalles estarán a cargo de grupos locais de música tradicional, que encherán as rúas das Pontes de ritmo e identidade: ás 11.30 h. «No Cómbaro»e ás 13.30 horas «Paporrubio», cunha transhumancia sonora protagonizada por cabezudos.

–El Auditorio Municipal Cine Alovi acoge a las 18:00 horas, el espectáculo musical “Viva Galicia! A música no tempo de La Casa dela Troya”, interpretado por la agrupación Troyanos de Compostela.

DEPORTES

En Ferrol

–A las 13.00 horas en el pabellón de A Malata, encuentro entre O Parrulo Ferrol y Industrias Santa Coloma.

INFO DIOCESANA

En Ferrol

–A las 20.00 horas, «domingos en la DELE»: proyección de la serie «The Chosen», en los locales de Magdalena 155. Organiza la delegación diocesana de Juventud. Entrada libre. Se proyectará un episodio de la serie «The Chosen», compartiendo pizzas y buena música.

XLV FEIRA DO GRELO EN AS PONTES

–A Rúa Ramón Cabanillas acollerá o mercado de artesanía e produtos de tempada, acompañado de demostracións de torneado e talla de madeira a cargo da Asociación Amigos da Madeira das Pontes. Hoxe o mercado permanecerá aberto de maneira ininterrompida desde as 10.00 ata as 16.00 horas.

A Avenida da Coruña, na carpa BOAGA, será outro dos espazos centrais da Feira do Grelo durante toda a fin de semana, coa exposición e promoción de razas autóctonas galegas. Hoxe a carpa poderá visitarse desde as 10.00 ata as 16.00 horas, cunha nova degustación de tapas elaboradas con produtos de razas autóctonas entre as 12.00 e as 15.00 horas, en colaboración con AUTGA.

Tamén na Avenida da Coruña situase a tradicional freixoeira, aberta desde as 8.00 ata as 14.00 horas, coa venda do lote de dez freixós por cinco euros, cun máximo de vinte unidades por persoa.

A Praza de América acollerá o Concurso de Cestas, que se desenvolverá coa recepción das persoas participantes entre as 8.00 e as 10.00 horas, a valoración das cestas de 10.00 a 11.00 horas e a entrega de premios ás 11.30 horas.

A programación da Feira do Grelo completarase co Xantar Popular, que terá lugar hoxe no Patio de Santa María, entre as 13.00 e as 15.00 horas, cun menú tradicional no que o grelo é o gran protagonista, composto por sopa de cocido, cocido completo con grelos, orella doce, pan, viño Mencía e bebidas. O menú terá un prezo de 25 euros, os tíckets poderán retirarse desde as 12.30 horas na carpa de Santa María e tamén estará dispoñible para levar.

EXPOSICIONES

–En la sala Carlos III de Exponav exposición “Galicia, una escuela”, un homenaje a todo el personal docente y al estudiantado que, desde su nacimiento, formó parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC). Se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, hasta el próximo 22 de febrero, de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados, de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:30 a 14:30 horas.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge la muestra “Las primeras profesoras de la UCM”, una propuesta divulgativa que quiere recordar a las primeras mujeres en incorporarse a la carrera docente e investigadora en la que es la universidad pública más antigua de Madrid. La exposición se compone de 47 paneles y podrá visitarse, de manera totalmente gratuita, hasta el 20 de febrero (de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas).

-La Casa de la Cultura de Valdoviño acoge la exposición del XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfico 2024. Con entrada libre, podrá visitarse hasta el 20 de febrero de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. La muestra está conformada por una selección de los trabajos presentados al concurso que promueve la Diputación de A Coruña en reconocimiento a la amplia trayectoria del artista Jesús Núñez. Entre otros, la serigrafía «A la deriva II», del compostelano José Andrés Santiago, ganadora de la XIX edición, así como «Nómadas en el país de las tentaciones», de Manuel Moreno, y «S/T (at lunchtime)» de Claudia Regueiro Puigdevall, a las que el jurado concedió dos accésits.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.