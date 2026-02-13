Rey Varela y José Tomé analizaron las actuaciones realizadas en Santa Mariña esta semana en el plan de barrios

Esta semana el plan de barrios del Concello de Ferrol tenía lugar en el barrio de Santa Mariña y este viernes, para analizar estas actuaciones, tenía lugar una reunión entre el alcalde José Manuel Rey Varela y el concejal de Servicios, José Tomé, con la directiva de la asociación vecinal.

Una de las mayores demandas era la del desbroce de 15.000 metros lineales que se corresponden con las inmediaciones del local social, como también se actuó en todos los caminos del barrio y en el solar de la pista polideportiva, aunque algunas de las actuaciones no se han podido llevar a cabo en esta semana por las condiciones meteorológicas adversas “pero serán retomadas próximamente”, afirmaba el regidor.

Otras actuaciones fueron el desbroce y limpieza de los lavaderos de Santa Mariña y Loureiro y de las fuentes Casquido, Furado y Loureiro, como también se limpiaron los 220 contenedores instalados en Santa Mariña.

En materia eléctrica, se procedió a labores preventivas y de mantenimiento, con 24 actuaciones realizadas durante estos últimos días, además se revisaron las áreas infantiles de juegos, áreas biosaludables y de ejercicio al aire libre.

Entre las próximas intervenciones a realizar en el barrio, el concejal de Servicios, José Tomé recordaba que se realizará, cuando mejores las condiciones meteorológicas, el aglomerado del camino del Casquido con una inversión de más de 86.000 euros.