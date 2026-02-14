Festival de goles para el Valdetires Ferrol ante el Atlético Mercadal

Compartir Facebook

El Valdetires Ferrol recuperaba su sonrisa por la puerta grande, con goles de todo tipo de factura en su contundente victoria por 10-5 ante el Atlético Mercadal, en la 19ª jornada de la Segunda División, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de Esteiro.

Las ferrolanas empezaron planteando el partido con una defensa en media pista que no estaba dando los frutos deseados, por lo que tuvieron que subir sus líneas, algo que surgía efecto y de la mejor manera, con dos goles en propia puerta de las visitantes que allanaban el camino y que, tras los primeros diez minutos la efectividad era máxima de cara a puerta transformando en gol cada jugada de peligro, con dos goles de Patri Corral, Irene y Tere que dejaban el partido totalmente encarrilado al descanso con 6-0.

Tras la reanudación, el Valdetires Ferrol se dedicó a controlar el juego y a trabajar aspectos del equipo que normalmente no pueden hacer con juego real, aunque conseguían hacer otros dos goles más por medio de Mery, las menorquinas no habían bajado los brazos en ningún momento, consiguiendo recortar distancias hasta en cuatro ocasiones, incluido un tanto desde el punto de penalti. Las ferrolanas no querían llevarse sustos en la recta final y, aunque la distancia seguía siendo amplia, Ana y Tere volvían a hacer de las suyas para llevar el marcador de su equipo a los diez goles y ya, en los últimos segundos, las visitantes solamente lo volvían a maquillar para dejarlo en el definitivo 10-5.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol tiene 27 puntos, en el 7º puesto de la tabla. Para la próxima jornada, las ferrolanas visitarán al Caja Rural River Zamora.

Valdetires Ferrol: Leti Rojo, Ana López, Irene, Mery, Tere – también jugaron – Natali, Iria, Patri Corral, Monti, Giselle Tais, Laura Fernández y Paula Alonso.

Atlético Mercadal: Cristina Soriano, Laura, Bárbara, Ana, Cándida – también jugaron – Miriam, Cristina Capo, Nicole y Claudia.

Árbitros: Manuel Castro, Juan Ramón Juan y Berta García (Comité gallego). Amonestaron a las locales Paula Alonso, Tere y Ana López, como a su entrenador Manu Lombardía, además de a las visitantes Ana y Cándida. Expulsaron, por doble amonestación, al entrenador visitante René Iván Montachana.

Goles: 1-0 Laura (propia puerta) min.3, 2-0 Ana (propia puerta) min.10, 3-0 Irene min.11, 4-0 Patri Corral min.18, 5-0 Tere min.18, 6-0 Patri Corral min.19, 7-0 Mery min.21, 8-0 Mery min.22, 8-1 Ana min.24, 8-2 Ana min.27, 8-3 Nicole (penalti) min.31, 8-4 Ana min.32, 9-4 Ana López min.34, 10-4 Tere min.35, 10-5 Nicole min.39.

Pabellón: Esteiro.