Agenda del sábado, día 14, en la zona norte

Quedan 321 días para finalizar el año.

LA FRASE DEL DÍA.-«Una de las mejores pruebas de amor es la confianza en el otro. Si tu relación cuenta con ella, tiene un futuro porvenir. ¡Feliz Día de los Enamorados!»

-Día de los enamorados.

-Día de Mundial de las Cardiopatías Congénitas.

-Día Europeo de la Salud Sexual

La Iglesia Católica celebra la festividad de los Santos Cirilo y Metodio (Patrones de Europa) Valentín, Juan Bautista, Zenón y Agatón.

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 14 de febrero tienen el signo del zodiaco Acuario.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE VIERNES

Luna, cuarto menguante.

Para este sábado se espera un día típicamente invernal gallego con nubosidad y precipitaciones intermitentes.

Aquí tienes el detalle del pronóstico:

Temperatura: Oscilará entre una mínima de 9°C y una máxima de 12°C.

Lluvia: Hay una probabilidad de lluvia del 35%. Se prevén chubascos débiles durante gran parte del día bajo un cielo cubierto.

Viento: Soplará de componente norte/noroeste con una velocidad media de unos 20-25 km/h. Las rachas podrían ser algo más intensas en zonas expuestas de la costa.

Humedad: Se mantendrá alta, en torno al 62-80%.

Orto, a las 8,34 h. Ocaso a las 18,59 horas

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

FRASES DE SAN VALENTÍN PARA REFLEXIONAR

Amar también es aprender a cuidar lo que se tiene.

El amor verdadero se demuestra en lo cotidiano.

No todo lo que brilla es amor, pero el amor sí da luz.

Elegir a alguien cada día es la forma más honesta de amar.

El amor crece cuando se comparte con respeto.

A veces, amar es escuchar más y prometer menos.

El amor sano no duele, acompaña.

Amar también es dejar ser.

Más que palabras bonitas, el amor necesita acciones.

El mejor amor es el que te hace sentir en paz. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

TAL DÍA COMO HOY

(1914)-Nació en Barallobre (Fene) Bieito Cupeiro Vázquez,falleció en Buenos Aires en junio de 1993. Fue un maestro y escritor nacionalista gallego que formó parte de los gallegos ilustres emigrados a la Argentina que trabajaron en pro de la cultura gallega durante la guerra civil española y el franquismo.

ACTOS DE ENTROIDO, ESTE SÁBADO, EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–Los vecinos de la parroquia de Esmelle, celebrarán el 14 y 21 de Febrero su tradicional fiesta do Entroido para niños y mayores que se llevará a cabo en el Local Social de Esmelle.

Hoy a las 17.30 horas dará inicio una divertida fiesta infantil con La Guagua.

–La parroquia de San Martiño de Cobas, festejará la popular fiesta de Entroido este sábado 14 de Febrero, en el Local Social Se podrá disfrutar a partir de las 21.30 horas de una cena con un menú a base de sopa de cocido, lacón con grelos, postres típicos, café, vino, agua y chupito, a un precio de 30€.

A las 23.00 horas tendrá lugar la actuación del dúo Primera Línea.

Habrá premios al mejor disfraz individual, al disfraz más trabajado y al más simpático, además de a la mejor comparsa, y también sorteo de varios regalos.

En As Pontes

–La Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Empresarios (Cohempo) organiza una nueva edición de las Xornadas Gastronómicas de Entroido, desde hoy viernes al martes , día 17.

Los restaurantes prepararán cocido por encargo y platos de Entroido y los bares servirán tapas de entroido.

Los cocido serán servidos en O Medulio, A Caseta do Parque, Mesón 7 Camiños, A Fervenza de Somede, La Tremenda, Casa Díaz y O Xantar. Los Platos de Entroido se podrán degustar en Delapiccola, Lar desde 1963 y La Tremenda.

Las tapas de Entroido serán servidas en O Medulio, A Caseta do Parque, O Colador, Cervecería Jardín, A Fervenza de Somede, La Tremenda, A Taberna de Pancho, Venus y Trastoy3.

En Ares

–El Centro Cultural Outeiro de Chanteiro acoge la celebración de la tradicional fiesta de Entroido.

Hoy sábado 14 de Febrero, los actos comenzarán a las 14.30 horas con la gran Comida-Baile de Entroido donde todos los presentes podrán degustar un menú compuesto por sopa de cocido, cocido gallego (garbanzos, grelos, carne y patatas), postre de carnaval, bebidas, café y chupito. La comida estará amenizada por Verónica Cambón. El precio del menú será de 25 euros para los socios y de 30 euros para los no socios.

En Cariño

—Hoy comienza la celebración del Entroido a las 16.30 horas con la animación infantil en la carpa de la Praza Roxa, con juegos gigantes de madera e hinchables. A las 21.30 horas, pasacalles con la charanga Brassica Rapa «Gherelo Power» y a las 23.30 horas se podrá disfrutar con el grupo La Disquetera y disco móvil Chocolate.

En Cedeira

–Hoy sábado da comienzo la celebración del Entroido. Niños y mayores podrán disfrutar a partir de las 18.00 horas con el Desfile y Concurso de Disfraces. El desfile recorrerá las calles de la localidad desde la Estación de Autobuses hasta la praza Roxa, lugar donde se llevará a cabo el concurso y posterior entrega de premios. El grupo La Conexión animará la verbena en la praza Roxa, a partir de las 23.30 horas.

En Cerdido

–Hoy, a partir de las 16.00 horas, la localidad de Cerdido festeja la popular fiesta de Entroido con la celebración de un gran jornada carnavalesca en el pabellón municipal. En la fiesta habrá hinchables, desfile y concurso de disfraces, y también concierto infantil a cargo deAs Aventuras de Jazzy y Blusy.

En Fene

–El Circulo Mercantil e Industrial Unidade de Fene celebra hoy sábado a las 17.00 horas el Entroido con un baile para público adulto y una festival para los pequeños. Los pequeños podrán disfrutar con el Festival Infantil con La Guagua. Entrada adultos no socios, 5€

A las 22.00 horas se celebrará el baile de disfraces para adultos con animación de Dj. Habrá premios para los mejores disfraces.

En Mañón

–El Teleclub Granasor, de Grañas del Sor, acogerá hoy sábado a partir de las 21.30 horas una gran fiesta de Entroido con música en directo a cargo del dúo Triada.

— El Puerto de Bares, celebra el Entroido este sábado, a partir de las 22.00 horas, con una divertida fiesta que se llevará a cabo en el Centro Social Estaca de Bares. Estará amenizada por la formación Tapyoka.

En Miño

— Hoy sábado, en Miño, a las 22.30 horas dará inicio la verbena con la orquesta Saudade y el Desfile y Concurso de Disfraces, que repartirá 1.200 euros en premios.

–El Local Social de Bemantes,acoge la celebración del Entroido de la Asociación Parroquial de Veciños A Irmandade. La fiesta tendrá lugar hoy sábado a partir de las 14.00 horas con la sesión vermú a cargo del dúo Estrellas. A partir de las 15.00 horas dará inicio la comida a cargo del gran Mahoni que incluye sopa, cocido, postres de temporadas, bebidas, café y chupito.

A partir de las 17.00 horas regresa la música para animar la tarde con el Dúo Estrellas y a las 18.00 horas habrá sorteo de regalos con la entrada y juegos especiales con grandes premios para los asistentes.

En Monfero

–Niños y niñas de Monfero podrán disfrutar este sábado a partir de las 17.00 horas en el Polideportivo do Xestal con una gran Festa Infantil en la que habrá música, animación, un divertido concurso de disfraces con premios, hinchables y obradoiros.

Los pequeños podrán, además, disfrutar de una merienda y los asistentes de todas las edades degustar dulces típicos de Entroido.

En Mugardos

–La S.C.R.D. San Xoán de Piñeiro, acogerá la celebración del Baile de Entroido donde tanto niños como mayores podrán disfrutar de una amena jornada carnavalesca este sábado 14 de Febrero. La fiesta comenzará a las 17.00 horas con el baile infantil con animación de Sol y Luna y lambetadas para los pequeños. A las 22.00 horas la jornada proseguirá con la cena-baile con música de Mindundis.

En Narón

–Este sábado se celebra el popular Entroido con el tradicional Desfile de Comparsas. La jornada comenzará a las 16.30 horas con la concentración de las comparsas en la Praza da Gándara. A las 17.00 horas dará inicio el desfile que recorrerá las calles de la ciudad y finalizará en la pista polideportiva de A Solaina donde tendrá una nueva edición del Concurso de Disfraces, con presentación de Teatro Ghazafelhos.

También habrá premios en las categorías individual, parejas y grupos (hasta 6 personas) de infantil y adultos.

–El Local Social de la AVV Chafarís acoge la celebración de una degustación de cocido gallego este sábado 14 de Febrero a las 14.30 horas.

El menú, además de cocido completo, estará compuesto por vino, pan y postres típicos, y tendrá un coste de 25 euros socios y 30 euros no socios. Habrá música en vivo con Nuria Boreal.

Se anima a las personas a acudir disfrazadas.

En Ortigueira

–Los vecinos de Porto Espasante festejarán el Entroido con una intensa jornada carnavalesca este sábado 14 de Febrero.

El día comienza a las 15.00 horas con la comida a base de sopa, cocido, postre y café. El precio del menú será de 30 € los adultos y 18 € los niños/as.

A las 17.30 horas comenzará el tardeo con música del dúo Carpe Diem y a las 20.00 horas será el turno de la Charanga da Carmiña que hará un París Dakar por los bares participantes. A las 22.30 horas arrancará la velada musical con el dúo Carpe Diem y a las 23.30 horas proseguirá la fiesta con Dj Andy Pimpam.

En Pontedeume

–Hoy sábado a las 12.30 horas comenzará el pasacalles Entroido de Samede y a las 23.00 horas la actuación musical de Keys DJ. A las 00.00 horas tendrá lugar el concurso de disfraces. Praza Real.

En Valdoviño

–El Pabellón Municipal do Longoiro de Meirás será escenario un año más de la tradicional Festa Infantil de Entroido, que este año alcanzará a su décima tercera edición.

Dará comienzo a las 17.00 horas de este sábado y tendrá temática ambientada en el rock. Habrá parque de hinchables y talleres con temática de la fiesta y presencia de una caricaturista,y el concello volverá a habilitar la zona baby. La entrada será gratuita.

–La Comisión de Festas de Pantín organiza una jornada inolvidable de Carnaval que tendrá lugar este sábado . El evento se celebrará en el Local Social de Pantín y promete combinar la mejor gastronomía tradicional con la diversión propia de estas fechas.

A partir de las 14:00 horas dará inicio la Comida. La Cena y Fiesta de Disfraces será a partir de las 22:00 horas

Además, la jornada estará amenizada con música durante todo el día, durante la sesión vermú y por la tarde, la música correrá a cargo de DJ Calimero. Por la noche, la fiesta continuará con música en directo de la mano de Lucía Fraguela, culminando en una gran fiesta de disfraces.

EN EL CONCELLO DE FERROL

–A las 19.00 horas el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, asiste al partido del Baxi Ferrol-Spar Gran Canaria. Pabellón A Malata.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

–A las 19,00 horas la delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá al partido entre el Baxi Ferrol y el Spar Gran Canaria. En el Pabellón Municipal da Malata.

EN LO CULTURAL

En Ferrol

–La mejor banda de soul de España, Rambalaya, ha escogido el teatro Jofre como el lugar para realizar su única actuación en Galicia de la presentación de su tercer elepé, dentro del disco ‘Plays for the brokenheard’ este sábado 14 de febrero, a las 20:30 horas,

DEPORTES

En Ferrol

-A las 18,30 horas en el estadio Heliodoro de Tenerife encuentro entre el CD Tenerife y el Racing de Ferrol.

-A las 19.00 horas en el Pabellón de Esteiro el Valdetires Ferrol recibe al Atlético Mercadal, en la 19ª jornada de la Segunda División.

-A las 19.00 horas en el pabellón de A Malata partido del Baxi Ferrol-Spar Gran Canaria.

INFO DIOCESANA

En Ferrol

–A las 17.00 horas «Encuentro Life Teen» en Magdalena 153. Para jóvenes de entre 12 y 17 años. Organiza la delegación de Pastoral Juvenil.

En Cedeira

A las 17.00 horas en la iglesia de San Xiao de Montoxo, Eucaristía en el primer aniversario del fallecimiento del sacerdote diocesano Emilio Prado Piñó

EXPOSICIONES

–En la sala Carlos III de Exponav exposición “Galicia, una escuela”, un homenaje a todo el personal docente y al estudiantado que, desde su nacimiento, formó parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC). Se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, hasta el próximo 22 de febrero, de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados, de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:30 a 14:30 horas.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge la muestra “Las primeras profesoras de la UCM”, una propuesta divulgativa que quiere recordar a las primeras mujeres en incorporarse a la carrera docente e investigadora en la que es la universidad pública más antigua de Madrid. La exposición se compone de 47 paneles y podrá visitarse, de manera totalmente gratuita, hasta el 20 de febrero (de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas).

-La Casa de la Cultura de Valdoviño acoge la exposición del XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfico 2024. Con entrada libre, podrá visitarse hasta el 20 de febrero de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. La muestra está conformada por una selección de los trabajos presentados al concurso que promueve la Diputación de A Coruña en reconocimiento a la amplia trayectoria del artista Jesús Núñez. Entre otros, la serigrafía «A la deriva II», del compostelano José Andrés Santiago, ganadora de la XIX edición, así como «Nómadas en el país de las tentaciones», de Manuel Moreno, y «S/T (at lunchtime)» de Claudia Regueiro Puigdevall, a las que el jurado concedió dos accésits.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.