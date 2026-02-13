El actor Javier Gutiérrez galardonado con la «Faba de plata» de «los asturianos en Ferrol»

Compartir Facebook

La Asociación Asturiana de Ferrolterra–Peña Les Fabes celebrará el próximo 21 de febrero, a las 19.30 horas, en el Auditorio del Centro Cultural Torrente Ballester, el acto de entrega de su galardón anual Faba de Plata 2025, que en esta edición será concedido al reconocido actor Javier Gutiérrez Álvarez y que, por compromisos profesionales del actor, no pudo entregarse el año pasado.

El acto de entrega de la Faba de Plata 2025 se desarrollará en un marco institucional y cultural, y contará con la presencia de autoridades, representantes del ámbito social y cultural, así como miembros y simpatizantes de la Asociación.

Entrevista con el alcalde

En las primeras horas de la tarde de este viernes, día 13 de febrero, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se reunió en su despacho del Pazo Consistorial consistorial con la presidenta de la Asociación Asturiana, Leonor Bermejo Fanjul, y el vicepresidente de la Gregorio López Fraile, quienes trasladaron al regidor temas actuales de la asociación y le adelantaron la persona que será galardonada con la Faba de Plata 2025, el actor Javier Gutiérrez.

La «Faba de plata«

La Faba de Plata es un reconocimiento que la Asociación otorga a personas y entidades que, a través de su trayectoria personal o profesional, han contribuido a fortalecer los lazos culturales, sociales y humanos entre Asturias y Ferrolterra, manteniendo viva una relación histórica basada en el respeto, la colaboración y la identidad compartida.

Javier Gutiérrez

Javier Gutiérrez, nacido en Luanco (Asturias) y criado en Ferrol, representa de manera ejemplar ese vínculo entre ambas tierras. Su brillante carrera artística lo ha convertido en uno de los actores más prestigiosos del panorama nacional, siendo doble ganador del Premio Goya al Mejor Actor, además de recibir numerosos reconocimientos por su trabajo en cine, teatro y televisión.

Más allá de su indiscutible talento interpretativo, la Asociación destaca especialmente su estrecha relación con Ferrol y con Asturias, territorios que forman parte esencial de su biografía y emocional, y que el actor ha sabido

proyectar con orgullo a lo largo de toda su trayectoria profesional.

Con este galardón, la Asociación de Asturianos de Ferrolterra–Peña Les Fabes reconoce no solo una trayectoria artística de primer nivel, sino también el ejemplo de una identidad compartida que une, en una misma persona, el alma asturiana y el sentir ferrolano.