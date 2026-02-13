La cesión de la F-13 será clave para el centro deportivo y social en San Xoán

La recuperación del campo de fútbol de San Xoán para la práctica deportiva, en principio con césped artificial y un local social son demandas históricas de la AVV de San Xoán Bertón, tal y como le manifestaron este viernes al alcalde José Manuel Rey Varela y al concejal de Servicios, José Tomé, en la reunión para evaluar el plan de barrios de esta última semana.

Estas obras tienen una inversión de 1,3 millones de euros y en la actualidad “estamos pendentes da cesión da F-13 para poder avanzar na tramitación destes dous importantes equipamentos para o barrio”, afirmaba el regidor.

El local social se levantará en la zona norte del centro deportivo “e terá forma rectangular” y sus características se definirán a la hora de realizar el proyecto, como también se crearán nuevas plazas de aparcamientos, calles peatonales y nuevas zonas verdes y ajardinadas.

José Manuel Rey Varela también quería recordar que estas actuaciones se complementan con el compromiso de la Xunta de Galicia de la construcción en el barrio de un nuevo centro de salud, con un presupuesto de 5,4 millones de euros y 2.400 metros cuadrados, que daría servicio a cerca de 10.000 vecinos de los barrios de San Xoan Bertón, Catabois, San Pablo y Santa Cecilia, para que así no tengan que desplazarse al Fontela Maristany.

Una de las reformas que tenían que iniciarse en enero era la reforma de la plaza de Rosalía, en la reurbanización de sus 2.300 metros cuadrados, algo que hasta el momento no ha sido posible debido a las condiciones meteorológicas adversas de estas últimas semanas y la previsión actual es, si la situación mejora, empezar a finales de este mes de febrero.

Estas condiciones meteorológicas también han influido en el trabajo previsto para esta semana en el plan de barrios, al no ser posible realizar las labores de sega y roza de las zonas verdes “que se levarán tan pronto como sexa posible”, pero si se pudieron hacer podas y labores de escarda y reparación de sendas peatonales, además de labores de desbroce y baldeo manual de todas las calles, sumideros y contenedores.