Un gran Racing conquista la casa del líder en Tenerife (0-1)

M.V. Los de Ferrolterra realizaron un gran partido en tierras canarias y se llevaron tres puntos de oro del campo más difícil de la categoría. Los de Fernández Romo realizaron un partido muy serio, obteniendo el mayor de los premios en el tramo final del encuentro gracias a un cabezazo de Alex Zalaya tras un buen centro de Tejera. Los verdes dormirán este sábado dentro de los puestos que dan acceso al play-off de ascenso.

Imagen seria del Racing en una primera parte muy disputada

Salió el equipo de Guillermo Fernández Romo con las novedades de Álvaro Giménez en lugar de Escobar en punta y de David Concha en el extremo derecho en lugar del lesionado Álvaro Juan. Los dos equipos salieron con mucha decisión al partido, pisando el área rival en las primeras jugadas del partido, aunque sin llevar mayor peligro en sus acciones ofensivas.

La primera aproximación clara fue de los locales, con un balón aéreo que tuvo que atajar Parera, haciéndose algo de daño en su disputa con Enric Gallego. Un Enric Gallego que tendría la primera ocasión clara del partido en el 15 de juego con un disparo al que respondió Parera con gran acierto, salvando al Racing de encajar el primero.

Los tinerfeños jugaban muy directo sobre sus dos puntas, pero los ferrolanos no se amilanaban y buscaban crear peligro con envíos largos sobre los extremos y con mucha movilidad en la zona ofensiva. Así fue como en el minuto 18 los de Ferrolterra pudieron ponerse por delante, pero Álvaro Ramón no acertó en dos ocasiones consecutivas, encontrándose con el poste en la primera y en la segunda, tras coger el rechace, con una buena parada del portero local, Dani Martín, quien enviaba el balón a córner.

Los verdes estaban jugando de tú a tú en casa de un líder que puso una marcha más en el último tramo de la primera mitad, defendiéndose bien los de Romo de los ataques locales. En el 40 de juego, Enric Gallego aprovechaba un despiste de la defensa verde para armar un disparo con su pierna izquierda, al que nuevamente Parera respondía con gran acierto. Con alternativas para los dos equipos y tras una primera parte entretenida, se llegaba al descanso con el resultado inicial.

El gol de Zalaya le dio al Racing tres puntos de oro.

Salieron con mucha fuerza los verdes a la segunda mitad; Álvaro Ramón centraba desde la izquierda y Migue Leal, llegando desde la derecha, conectaba un gran disparo que obligaba a hacer una gran parada a Dani Martín. Acto seguido, era Dacosta el que hacía trabajar al portero local. Se rompía el partido y respondía el Tenerife con un gran disparo de César que felizmente pudo despejar Parera.

Subían las revoluciones en el Heliodoro y los locales demostraban los motivos de su liderato haciendo sufrir al Racing durante varios minutos, con centros laterales y saques de esquina en los que la defensa verde estuvo inmensa. Molestias físicas de Parera y milagro por parte de Fabio, que salvaba en la línea un balón cuando los tinerfeños ya cantaban el gol.

Sufría el Racing, por lo que entraban Azkune y Tejera en lugar de Dacosta y Pascu para ayudar a la causa. Apretaban los locales, pero el Racing no se achicaba. Duelo de titanes en la isla, con amago de tangana incluida y reparto de tarjetas por un muy buen colegiado.

Y en medio del fuego, llegó la alegría. Falta lateral sacada magistralmente por Tejera y cabezazo de Zalaya para poner el 0-1 en el minuto 86 de juego. Apretaron los locales, con más corazón que cabeza. Mardones y Escobar entraban en el descuento relevando a David Concha y, aún inconmensurable, Álvaro Giménez. Resistía el Racing para conservar un botín suculento.

En la última jornada del partido, los verdes observaron con el corazón en un puño la revisión en el monitor del colegiado por un posible penalti favorable a los locales. El colegiado malacitano, Abraham Domínguez, tuvo personalidad y no decretó la pena máxima. Pitido final. Alegría en el campo, punto de inflexión. Alegría también en la grada, con unos integrantes de una Peña Morandeira que tuvieron que vivir un calvario para llegar a Tenerife, pero que a buen seguro, tras esta gran victoria, habrán sentido que les ha valido la pena.



Un sábado muy positivo en cuanto a resultados para el Racing

Se vio en Tenerife un Racing valiente, agresivo y luchador. Serio en defensa, con lagunas por pulir aún en ataque, pero demostrando que el camino para volver a escalar posiciones y poder entrar en el Play Off y llegar a él en las mejores condiciones posibles pasa por repetir la imagen mostrada este sábado en Tenerife en todos y cada uno de los partidos que restan hasta el final de Liga. Un Racing que, además de su victoria en Tenerife, se vio beneficiado por las derrotas del Pontevedra en Cáceres y del Mérida en Ourense, así como por la derrota del Athletic Club «B» el viernes ante el Real Madrid Castilla. De esta forma, los de Ferrolterra duermen este sábado en 4.ª posición, empatados a 37 puntos con el propio conjunto madrileño.

El Racing vuelve a donde nunca debió salir, a unos puestos de play-off de ascenso que no debería abandonar hasta el final de Liga; el objetivo es seguir mirando hacia arriba, con el segundo puesto como objetivo final. Precisamente el actual segundo clasificado, el RC Celta Fortuna, será el siguiente rival de los verdes, en un partido que se disputará en un día y horario inusual, el próximo viernes 20 de febrero a las 19:00 en el Estadio de A Malata. Una auténtica final, un partidazo, donde el Racing espera estar lo más arropado posible.