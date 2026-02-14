Cabanas solicita una subvención para renovar el alumbrado público en Soaserra

Compartir Facebook

El Concello de Cabanas solicitó una subvención a la Agencia Gallega de Desarrollo rural para renovar alumbrado público en Soaserra, pasando de las actuales farolas a nuevos LED, por un importe de 99.597,24€ (IVA añadido).

Además del cambio a LED, el proyecto contempla la instalación de nuevas tomas de tierra, relevo del cableado en algún tramo y renovación de 5 cuadros eléctricos. Estos últimos permitirán avisar de incidencias (corte en el suministro, farolas averiadas, desprogramación, etc.) permitiendo su arreglo con antelación.

Se contempla un cambio total de 126 farolas, que pasarían de un consumo por unidad de 70W a 32W, lo que permitiría un ahorro energético notable, además de una contaminación lumínica inferior.

Estas actuaciones se suman a la próxima licitación, en las próximas jornadas, del contrato de mantenimiento del alumbrado público del Concello, y que incorporará, entre otras novedades, la disposición por parte de la empresa de una plataforma para su seguimiento y penalizaciones económicas por retrasos en los arreglos.