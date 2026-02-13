Cambios en Neda en el arranque del Carnaval

Compartir Facebook

El Ayuntamiento de Neda informa de cambios en la programación de este primer día de carnaval debido al mal tiempo. Por lo tanto, se suspende el desfile de comparsas programado para este viernes por la tarde por las calles de Neda.

La tradicional fiesta comenzará a las 20 horas en el pabellón municipal de Ale de Paz, donde ya se exhibe la exposición «Meco do 2026», obra del artista local Carlos García.

Paralelamente al concurso de comparsas, presentado por el Dúo Estrellas, se celebrará el concurso de disfraces y el baile, según lo previsto. Se sortearán nueve cestas de productos de carnaval (tres por categoría: individual, pareja y grupo).