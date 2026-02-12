Investigadas dos personas de Neda y A Coruña por el tráfico ilegal de figuras y joyas de marfil

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Guardia Civil, a través del Equipo del SEPRONA de la Comandancia de A Coruña, en el marco del Plan de

acción español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES), ha procedido a la investigación de dos personas,vecinas de Neda y A Coruña, por un supuesto delito contra la fauna. A los implicados se les atribuye el tráfico de partes de especies protegidas sin la documentación legal exigida para realizar actividades comerciales de marfil de elefante (Loxodonta africana).

La investigación se inició tras detectar los agentes la publicación de dos anuncios en conocidas páginas web de compraventa de artículos de segunda mano. En dichas plataformas se ofertaban piezas cuya comercialización está estrictamente regulada por el Convenio CITES y el Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo. La normativa vigente prohíbe la venta o la tenencia para su venta de especímenes incluidos en el Anexo A, salvo que se demuestre fehacientemente que han sido adquiridos o introducidos en la Unión Europea conforme a la legislación de

conservación de fauna y flora silvestres.

Tras las indagaciones pertinentes, los agentes del SEPRONA lograron identificar a los anunciantes, localizando a uno de ellos en la localidad de Neda y al otro en A Coruña. En el momento de la intervención, los propietarios no aportaron documentación que acreditase la legal procedencia y tenencia de los especímenes. Por este motivo, se

levantaron actas por presuntas infracciones administrativas de contrabando al realizar operaciones comerciales con especies protegidas sin cumplir los requisitos legales.

Figuras y piezas de joyería

Como resultado de la operación, se aprehendió un lote de 5 figuras de elefante de diferentes tamaños y un segundo lote de 4 piezas de joyería, todas ellas elaboradas con marfil. La naturaleza del material fue confirmada posteriormente mediante un informe pericial emitido por la Unidad Técnica de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), en colaboración con técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Las piezas intervenidas han sido depositadas en la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de A Coruña. Además, los implicados han sido puestos a disposición judicial, mientras que la Guardia Civil mantiene activa la vigilancia sobre los canales de venta online para prevenir el tráfico ilegal de especies protegidas.