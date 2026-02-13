Eva Martínez Montero se despidió este viernes como concejala de Ferrol

Compartir Facebook

La hasta hace unos días concejala socialista de Ferrol, Eva Martínez Montero, ha tenido la oportunidad este viernes de despedirse de la corporación del Concello de Ferrol en un pleno extraordinario para dar cuenta de su marcha, tras conocerse en las últimas horas su nuevo puesto como jefa de gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones, en Madrid.

Este era el día para dar las gracias para Eva Martínez Montero. En primer lugar, al PSOE y, en especial a Ángel Mato “ao darme a oportunidade de formar parte das listas de 2019 y 2023”, pudiendo estar tanto en el gobierno y en la oposición en estas dos últimas corporaciones, como también a los compañeros y compañeras de su grupo municipal, como también a Ana Beceiro, su administrativa.

Eva Martínez Beceiro quería quedarse con lo “positivo” de estos casi siete años en la corporación ferrolana. En el gobierno “o intentei facelo o mellor posible” y en la oposición “de maneira axeitada en cada tema”, recordando momentos complicados como fue la gestión de la pandemia en el año 2020.

Quería también agradecer a todas las personas que han trabajado con ella en las diversas concejalías en las que estuvo al frente en su etapa en el gobierno “e contribuiron a que o meu traballo fose máis sinxelo”, además de las entidades y colectivos con los que trató “polo seu compromiso por Ferrol e querer unha cidade mellor.”

En su intervención también tenía palabras para los medios de comunicación “que me trataron sempre con respeto e cariño”, agradeciendo los premios naranja otorgados en las cenas navideñas en estos últimos años, con el condicionante de “facer unha xestión política cando son unha máis do gremio.”

Visiblemente emocionada, Eva Martínez Montero no se quería olvidar de su familia y amistades “pola súa paciencia, apoio e comprensión.”

El agradecimiento de la corporación

Tras sus palabras, era el turno para los portavoces de los grupos municipales. El primero en hacerlo era Jorge Suárez, de Ferrol en Común, afirmando que Eva Martínez Montero tenía “todo o noso cariño e admiración no persoal e no político” y en estos años en la corporación “asumíches tarefas dura e iso sempre é de salientar, que redundou en beneficios para a cidade”, esperando que pronto pueda volver a Ferrol.

Su compañera Nerea P. Carballeira estaba “triste” por la marcha de Eva Martínez Montero, pero también “contenta”, porque cuando una persona le enseña algo “leva un cachiño de min e para mín eres un exemplo de muller empoderada e nai”, deseando que tuviera mucha suerte en esta nueva etapa.

Por parte del BNG, su portavoz municipal Iván Rivas quería agradecerle a Eva Martínez Montero su trabajo por todos estos años trabajando en la ciudad “co trato que lle deu a nosa organización no goberno e na oposición foi un orgullo” y quería desearle lo mejor en esta nueva etapa “na que poderá tomar algún tipo de decisión para a nosa cidade.”

A continuación, era el turno para el portavoz municipal socialista, Ángel Mato quería hacerle un agradecimiento “persoal e político” y cuando una persona “ten a valentía de someterse á democracia e presentarse a unhas eleccións municipáis” sabe que tiene que estar disponible las 24 horas del día para los vecinos. En estos años tuvieron que pasar “momentos moi difíciles, no que tiven moita confianza no teu traballo” y estaba contento de que asumiera responsabilidades importantes en otro trabajo “que no persoal será moito mellor para ti” y que esta despedida solo era temporal “e tes sempre as portas abertas.”

La portavoz municipal del PP, Pamen Pieltain se quería sumar a todas las palabras anteriores y a pesar de estar en bancadas diferentes “traballasche moitísimo, eres unha gran profesional”, agradeciéndole siempre el trato persoal “sempre dando bos consellos, facendo as cousas máis fáciles” y en su nueva trayectoria en Madrid “vas a desfrutalo, pero tira un pouquiño para nos tamén.”

Para finalizar, el alcalde José Manuel Rey Varela quería agradecerle el trabajo por la ciudad en estos últimos años “é o máis intenso, pero a que ao longo plazo ten maior retorno no persoal” como es la gestión de las cosas del día a día y en los grandes proyectos, deseándole “moitos éxitos no camiño que agora emprendes.”