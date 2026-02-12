Neda otorgó ayudas a siete asociaciones para realizar actividades culturales y de ocio

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Ayuntamiento de Neda acaba de conceder a siete entidades ayudas municipales para sufragar parte de los gastos de actividades culturales y de ocio del pasado año. Asociaciones vecinales, culturales, de mujeres, y de padres

y madres del alumnado concurrieron a la convocatoria de subvenciones realizada en el último trimestre del 2025 para fomentar el trabajo del movimiento asociativo en el municipio.

La administración local reservó 10.000 euros para repartir entre las distintas entidades que llevan a cabo acciones culturales, con un imponerte máximo de 1.500 euros, segundo lo establecido en las bases. El interés general de las actividades, la repercusión social, su carácter permanente, su contribución al uso del gallego, o que sus destinatarios sean mayores o chicos fueron algunos de los criterios valorados. Las siete entidades beneficiarias consiguieron la misma puntuación correspondiéndoles 1.428 euros (en un caso la cuantía fue finalmente algo menor debido a los gastos e ingresos notificados).

Así, consiguieron el respaldo municipal la Asociación de Veciños O Castro de Viladonelle; la veterana Lucero del Alba, que impulsa festivales y conciertos a lo largo del año; la Asociación Filigrana, promotora de la reunión anual de palilleras, y la Asociación de Amas de Casa. Finalmente, se otorgaron ayudas para la Asociación Semente de Trasancos, y para las Anpas de los CEIP Maciñeira y San Isidro que, en paralelo, cuentan fondos municipales para sostener los servicios de comedor escolar y madrugadores.

Con estas subvenciones el Ayuntamiento busca contribuir al fortalecimiento del tejido social, apoyando a las asociaciones en la realización de actividades, programas y eventos de carácter cultural y de ocio, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida..