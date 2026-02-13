El BNG de Ferrol reafirma su petición del pulmón verde en el Sánchez Aguilera y evitar “criterios da burbulla inmobiliaria”

El proyecto de reurbanización del antiguo cuartel Sánchez Aguilera presentado por el gobierno municipal no ha sido del agrado de la oposición y, tras las palabras de Ferrol en Común y PSOE en estos últimos días, este viernes también lo hacía el portavoz municipal del BNG, Iván Rivas.

Para Ferrol contar con un espacio de 90.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad y poder definir su futuro “é unha oportunidade única que se está a desperdiciar”, en una especie de “operación especulativa e anacrónica”, cuando el objetivo tendría que ser “un elemento vertebrador” capaz de integrar los barrios de Santa Mariña, A Magdalena, Canido y Catabois “a través dun gran pulmón verde que responda as necesidades do concello”, que sería la envidia “non so de cidades galegas, senon de calquera ámbito.”

La ciudad en la actualidad “necesita máis espazos verdes”, recordando un estudio de IS Global sobre 866 ciudades europeas, la ciudad de Ferrol “ocupa el puesto 48” y la ciudad que la encabeza es “a que ten os peores datos de mortalidade en relación a espazos verdes”, por lo que esta posición “é sustencialmente mellorable.”

Según este estudio, el porcentaje de población que viene en áreas de Ferrol con menos zonas verdes de las recomendadas “supera el 43%” y el número muertes evitables, cumpliendo las recomendaciones de la OMS “serían 23 mortes.”

Para el portavoz nacionalista “non ten senso” urbanizar este espacio “con criterios imperantes da burbulla inmobiliaria”, con 460 viviendas libres “nunha operación especulativa” y 20.000 metros cuadrados de centro comercial.

Sobre el aparcamiento en superficie propuesto por el gobierno municipal “se algo temos que desterrar é a idea de aparcar no espazo público”, el cual debería tener un destino asociado “á interacción social e ao desfrute da veciñanza” y esto es incompatible con la propuesta nacionalista de crear un gran pulmón verde.

En sus alegaciones solicitan conservar el edificio que actualmente utiliza la Sociedade Galega de Historia Natural y el cine-teatro “como espazo de socialización dos barrios que existen o seu redor”, como también los pabellones que den forma a la futura residencia universitaria, siendo esta propuesta “a proposta que necesita a cidade e a máis económica”, mientras que el gobierno municipal “propón crear parcelas baleiras, nunha especie do Bertón, pero sin que estas vivendas non fosen de promoción pública.”