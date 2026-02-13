Ferrol en Común insta al gobierno local a recuperar la sala de consultas del archivo municipal

La sala de consultas del archivo municipal dentro del propio palacio del Concello de Ferrol fue reformada tras unas obras adjudicadas el pasado 30 de julio para transformarla en despachos para el personal directivo nombrado en este mandato, según denuncia Ferrol en Común.
Este lugar “que antes para para investigadores, estudantes, persoas interesadas en coñecer os estado das licenzas do seus inmobles”, entre otras, en la actualidad “queda reducido a un pupite de primaria, sen privacidade e cun único punto de consulta.”
Hasta antes de estas obras los investigadores locales reconocidos “que mesmo publican libros coa participación do Concello de Ferrol ou forman parte do Consello Sectorial de Memoria Histórica” compartían este espacio cerrado y tranquilo, con tres amplias mesas de estudio para realizar su trabajo “que logo fructificaría en libros de recoñecido prestixio.”
Esta medida ha provocado “a indignación” de las personas que visitaban el archivo municipal “deixando de aacudir os alumnos do Campus de Ferrol e moitos investigadores”, como también ponen el ejemplo de los arquitectos “que vense abocados a unha situación indigna, despregando os planos no chan da oficina ante a falta de mesas adecuadas.”
La formación afirma que la potestad de autoorganización del gobierno es legítima, pero en sus decisiones “debe ponderar sempre os intereses en xogo” y reclaman la recuperación de este espacio “e a poñer en valor o fondo documental do que dispón do Concello” siendo los archivos valiosos “accesibles para a transparencia e coñecemento da nosa historia.”