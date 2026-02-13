El Valdetires Ferrol necesita recuperar el buen juego este sábado en Esteiro ante Atlético Mercadal

Compartir Facebook

Borrón y cuenta nueva, eso es lo que quiere hacer el Valdetires Ferrol este sábado, recibiendo al Atlético Mercadal, en la 19ª jornada de la Segunda División, que se disputará a partir de las 19:00 horas, en el Pabellón de Esteiro.

Este es un partido “importante para encontrarnos a nosotras mismas”, afirmaba su entrenador Manu Lombardía e intentar “hacerlo completo desde el inicio hasta el final”, con el objetivo de conseguir los tres puntos “sobre todo jugando bien, que sería incluso más importante que el resultado”, ante un Atlético Mercadal necesitado, ocupando el 14º puesto, con 8 puntos, en la zona de descenso.

Las sensaciones sobre la pista “nos importan mucho”, en un cuadro ferrolano que cuenta con jóvenes jugadoras “de cara al futuro”, por lo que esperan poder darle una alegría a la afición, pero sin confiarse sobre la pista, ya que a pesar de aquella victoria por 2-8, “fue un rival duro, sobre todo al inicio del partido”, teniendo las ideas claras “de que queremos sacar el más tres”, que les permita acercarse a la zona alta de la tabla, al tener 24 puntos, en el 7º puesto.

Para este partido el técnico espera contar con todas sus jugadoras disponibles, aunque Iria y Giselle Tais presentan molestias físicas.