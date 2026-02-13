Villaverde destaca as auditorías enerxéticas de recursos de galicia nos portos para a transición enerxética e a descarbonización

A conselleira do Mar puxo en valor en Ribadeo este traballo que permitirá coñecer o potencial da implantación de renovables nos peiraos autonómicos e facilitará o aforro e o autoconsumo.

A conselleira do Mar, Marta Villaverde, destacou este venres en Ribadeo a importancia da auditoría enerxética que Recursos de Galicia, en colaboración coa Xunta, está a impulsar entre as entidades asentadas nos portos autonómicos e nos polígonos industriais galegos, unha iniciativa clave para avanzar na transición enerxética e na descarbonización da actividade económica vinculada ao mar.

A responsable autonómica, acompañada polo presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, visitou o porto ribadense, un dos enclaves con maior actividade loxística e comercial do sistema portuario autonómico, onde puxo en valor este traballo orientado a coñecer o potencial de implantación de enerxías renovables nestes espazos e a facilitar o aforro enerxético e o autoconsumo.

No marco desta xornada, Villaverde realizou unha visita ás instalacións do Grupo Nogar, empresa referente no ámbito da loxística portuaria e da manipulación de mercadorías, co obxectivo de coñecer de primeira man a súa actividade e analizar, xunto cos seus responsables, o papel das empresas asentadas nos portos na implantación de medidas de eficiencia enerxética. Esta visita permitiu tamén avanzar na recollida de información necesaria para a auditoría enerxética e sensibilizar ao tecido empresarial sobre as oportunidades que ofrece esta iniciativa para reducir custos, mellorar a competitividade e avanzar cara a modelos produtivos máis sostibles.

A conselleira reafirmou o compromiso do ente público co impulso das enerxías limpas nas contornas portuarias e lembrou que esta auditoría, desenvolvida pola Xunta a través das consellerías do Mar e de Economía e Industria xunto coa sociedade público-privada Recursos de Galicia, permitirá obter unha radiografía detallada da situación enerxética dos 122 portos autonómicos e dos polígonos industriais da comunidade.

Villaverde subliñou que a análise dos datos enerxéticos resulta especialmente relevante no caso dos portos, espazos que contan con consumos e equipamentos característicos, como grúas, palas cargadoras ou sistemas de transporte de mercadorías, que requiren solucións específicas para mellorar a eficiencia e reducir a pegada ambiental.

 

