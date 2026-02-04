Portos de Galicia y FEGACONS colaboran para incentivar la concurrencia a las licitaciones de obra pública

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con el presidente de la Federación Gallega de la Construcción-FEGACONS, Diego Vázquez en la sede del ente público en Santiago.

Durante el encuentro, ambos partes coincidieron en la importancia de incentivar la concurrencia a las licitaciones de obra pública portuaria. Con este fin, revisaron los proyectos que se encuentran a día de hoy en concurso público y las previsiones de futuras actuaciones.

Además, el presidente de Portos mostró el interés del ente público en las próximas jornadas que organizará el Cluster de la construcción y en las que se abordará específicamente el proceso de fabricación de pantalanes eres instalaciones portuarias flotantes, en la que el ente público tiene experiencia dilatada.